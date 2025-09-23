Защита бизнеса или ущемление прав потребителей? В России обсудят новые правила возврата товаров

Министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предложил задуматься о введении невозвратных тарифов для некоторых категорий товаров, которые продаются через маркетплейсы. По его мнению, такая мера могла бы защитить бизнес от злоупотреблений со стороны покупателей и конкурентов.

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

Решетников поделился, что проблемы с возвратами, например, когда одежду заказывают в Хабаровск, а потом не выкупают или возвращают с подменами после использования, влияют на конечную цену товаров. Поэтому он предложил обсудить, можно ли ввести невозвратные тарифы, подобно тому, как это сделано с авиабилетами. Этот вопрос стоит рассмотреть совместно с бизнесом и Роспотребнадзором, чтобы найти баланс интересов.

Сенаторы поддержали эту идею, особенно в преддверии праздников, таких как 23 февраля, 8 марта и Новый год. Решетников согласился, что до Нового года нужно найти решение, чтобы реально поддержать предпринимателей, пишут "Ведомости".