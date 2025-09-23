Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ложные кумиры похудения: худшие советы года, которые калечат обмен веществ
Ошибки водителей после аварии: как обычная спешка превращает ДТП в уголовное дело
Советское кино под запретом: что стоит за решением молдавских властей
Я такого не ожидал: Индия поразила блогера
Зарплата больше 100 тысяч: новый ориентир или временное явление
Хризантемы или болото? Ошибки, из-за которых цветы погибают быстрее сорняков
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Секрет бабушкиного торта раскрыт: 5 ингредиентов, и вы — кондитер, ведь печь ничего не нужно
Запах исчезнет навсегда: смешайте эти 3 компонента, и трубы скажут вам спасибо

Защита бизнеса или ущемление прав потребителей? В России обсудят новые правила возврата товаров

1:08
Экономика

Министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предложил задуматься о введении невозвратных тарифов для некоторых категорий товаров, которые продаются через маркетплейсы. По его мнению, такая мера могла бы защитить бизнес от злоупотреблений со стороны покупателей и конкурентов.

Женщина делает покупки в интернет-магазине
Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина делает покупки в интернет-магазине

Решетников поделился, что проблемы с возвратами, например, когда одежду заказывают в Хабаровск, а потом не выкупают или возвращают с подменами после использования, влияют на конечную цену товаров. Поэтому он предложил обсудить, можно ли ввести невозвратные тарифы, подобно тому, как это сделано с авиабилетами. Этот вопрос стоит рассмотреть совместно с бизнесом и Роспотребнадзором, чтобы найти баланс интересов. 

Сенаторы поддержали эту идею, особенно в преддверии праздников, таких как 23 февраля, 8 марта и Новый год. Решетников согласился, что до Нового года нужно найти решение, чтобы реально поддержать предпринимателей, пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Трамп взорвал бомбу: Россия сильнее, чем вы думаете. Что дальше?
Мир. Новости мира
Трамп взорвал бомбу: Россия сильнее, чем вы думаете. Что дальше?
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Экономика и бизнес
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Карибское эхо холодной войны: Венесуэла показала оружие против авианосца США
Военные новости
Карибское эхо холодной войны: Венесуэла показала оружие против авианосца США
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Последние материалы
Защита бизнеса или ущемление прав потребителей? В России обсудят новые правила возврата товаров
Загадка тысячелетий: как древние египтяне подняли каменные глыбы без рабов и колесниц
Неожиданное решение: что пассажиры круизов прячут в самых неожиданных местах
Спустя два года: Жека открыл сердце новой любви после самоубийства жены — что об этом думают дети
Рынок на грани скачка цен: владельцам авто с мощными моторами придётся платить втрое
Заяц в супе, кабан в печи, лиса под землёй: почему дичь с ценным мехом не стала блюдом на русском столе
Послание из другого измерения: земные детекторы засекли сигнал, пришедший из параллельной Вселенной
Алмазная отрасль Бельгии оказалась на грани выживания из-за антироссийских санкций
Вся семья будет в восторге: зимний миш-маш по этому рецепту исчезает со стола мгновенно
Волшебный уход или пустая трата денег: разоблачение тренда на ночные маски
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.