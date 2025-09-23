Финские леса молчат: дорогое дерево поставило на колени целую отрасль

Экономическая ситуация в Финляндии осложняется из-за взлетевших цен на лесоматериалы и снижения активности в строительном секторе.

После прекращения ввоза древесины из России страна была поставлена перед необходимостью интенсивной эксплуатации собственных лесных ресурсов, что повлекло за собой ряд неблагоприятных результатов.

В связи с подорожанием древесины кризисные явления затрагивают целлюлозно-бумажную промышленность и строительный сектор. Целлюлозные комбинаты вынуждены уменьшать объёмы производства или приостанавливать свою деятельность. Так, "техническое обслуживание" предприятия UPM Kaukas, расположенного в Лаппеэнранте, продлено до 11 октября 2025 года, а работа UPM Pietarsaari будет приостановлена в ноябре. Бельгийская компания Sappi планирует сократить выпуск бумаги на своей фабрике в Лохье и уволить около ста сотрудников, пишет "Взгляд".