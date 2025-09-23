Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летающие автомобили сталкиваются в Китае: как авария повлияет на планы Xpeng
Рабочий день длиной в 13 часов? Греки отвечают всеобщей забастовкой
Страшнее акул: кто скрывается в бирюзовых водах Карибского моря
У Леонида Агутина скорбь: что говорит Лариса Долина о связи артиста с матерью
Секретное оружие утра: сыворотка с витамином С и SPF вместо кубиков льда и огурцов
Запах беды: что на самом деле чует собака за несколько минут до катастрофы с хозяином
Из солдатской пайки в хит на кухне: перловка готовится просто и без лишних хлопот
Тип фигуры яблоко: вот почему качать пресс бесполезно, а может быть даже и вредно
Циклон смещается: что ждать москвичам в начале октября после рекордов сентября

Финские леса молчат: дорогое дерево поставило на колени целую отрасль

1:01
Экономика

Экономическая ситуация в Финляндии осложняется из-за взлетевших цен на лесоматериалы и снижения активности в строительном секторе.

фанера
Фото: https://commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
фанера

После прекращения ввоза древесины из России страна была поставлена перед необходимостью интенсивной эксплуатации собственных лесных ресурсов, что повлекло за собой ряд неблагоприятных результатов.

В связи с подорожанием древесины кризисные явления затрагивают целлюлозно-бумажную промышленность и строительный сектор. Целлюлозные комбинаты вынуждены уменьшать объёмы производства или приостанавливать свою деятельность. Так, "техническое обслуживание" предприятия UPM Kaukas, расположенного в Лаппеэнранте, продлено до 11 октября 2025 года, а работа UPM Pietarsaari будет приостановлена в ноябре. Бельгийская компания Sappi планирует сократить выпуск бумаги на своей фабрике в Лохье и уволить около ста сотрудников, пишет "Взгляд".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Новости спорта
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Новости спорта
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Экономика и бизнес
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Последние материалы
Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина: странное поведение на премьере Августа насторожило фанатов
Маскарад на колёсах: вот как китайские бренды выживают под российскими именами
Оправдание терроризма? Слова Пугачёвой о Джохаре Дудаеве могут обернуться проверкой в Минюсте
Осенняя стрижка — билет в весенний рай: обрезка герани может подарить море цветов
Эффективнее яда: один продукт на кухне может спасти дом от нашествия грызунов
Каждый день — минус десятки волос: что помогает вернуть локонам характер
Солнце можно обмануть: как простой трюк с тенью предотвращает ожоги
Из чёрствой буханки — снова в ароматный батон: кухня знает чудо
Одна хитрая фраза на чеке — и аптека чиста: раскрыта схема продажи рецептурных лекарств
Золотое кольцо тускнеет: Ярославская область лишилась главного двигателя туризма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.