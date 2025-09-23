Золотая виза в США ценой в миллион — уже не роскошь: Европа подняла ставки ещё выше

Европейские страны сворачивают или ужесточают правила программ "золотых виз", изначально направленных на привлечение инвестиций, но спровоцировавших негативные последствия, такие как подорожание недвижимости и политические разногласия.

На этом фоне предложение президента США Дональда Трампа о "Золотой визе" за $1 млн уже не выглядит чрезмерно дорогим, особенно учитывая, что в ряде европейских государств максимальный порог инвестиций для получения вида на жительство уже превысил эту сумму.

Тем не менее, возможность оформление документов на проживание в Европе через инвестиции все еще сохраняется. Согласно анализу агентства, наиболее доступные условия предлагает Северная Македония с инвестиционным порогом от 200 тысяч евро, в то время как самые высокие требования предъявляют Ирландия и Италия, где минимальная сумма инвестиций составляет до 2 миллионов евро, согласно Bloomberg.