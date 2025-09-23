Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Мукеш Амбани, самый богатый индиец, сделал крупную сделку, купив у России партию нефти на сумму $33 млрд.

Нефтяная платформа на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нефтяная платформа на закате

Компания Амбани, Reliance Industries, стоимость которой превышает $100 млрд, в последние годы активно закупает российскую нефть по сниженным ценам. Это происходит на фоне введения экономических мер со стороны Евросоюза, которые ограничивают российские энергоресурсы, пишет Газета.Ru со ссылкой на The Washington Post.

The Washington Post отметила, что эта ситуация оказалась выгодной для Амбани и стала своеобразным "спасательным кругом" для Москвы в условиях растущей международной изоляции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
