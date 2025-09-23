Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вымирающий вид получил подкрепление: над Свердловской областью появились новые бесшумные охотники
Неожиданный жест от Лолиты: причина, по которой певица опустилась на колени на концерте
Символ свободы и бездорожья: легендарная NIVA доказала, что интерес к ней не угасает
Загадка изменившейся внешности Даны Борисовой раскрыта: на этот раз дело не в пластике
Банка-провокатор: гости забывают про всё ради этих огненных помидоров
Полив по часам или по интуиции: что выбирают садоводы, у которых цветы живут дольше
Больше, чем просто отдых: агротуризм на Бали — 137 км уникального опыта
Утяжелители для ходьбы: как обычные прогулки превратятся в эффективную тренировку
Забудьте про сырость: этот трюк с полотенцем высушит белье в 3 раза быстрее

Банковский август рухнул вдвое: куда исчезли сотни миллиардов прибыли

6:47
Экономика

В августе российские банки показали заметное снижение прибыли по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным Центробанка, совокупный доход сектора составил 203 млрд рублей против 397 млрд рублей в июле. Несмотря на сокращение, результаты остаются сопоставимыми с прошлогодними, хотя и демонстрируют определённое давление на отрасль.

Пятитысячные купюры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

"Прибыль сектора (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков) составила 203 млрд руб., что существенно ниже 397 млрд руб. в июле", — отметил ЦБ РФ.

С начала 2025 года банки заработали 2,3 трлн рублей, что лишь немного меньше уровня за аналогичный период прошлого года (2,4 трлн рублей). На динамику повлияли как рост резервов по кредитам, так и сокращение процентных доходов. Особенно это заметно в корпоративном сегменте, где большая часть портфеля приходится на займы с плавающей ставкой.

Почему прибыль снизилась

По оценкам регулятора, одной из причин стала необходимость увеличивать резервы по кредитам для юридических лиц. В августе этот показатель вырос на 67 млрд рублей. Дополнительно снизились чистые процентные доходы — на 36 млрд рублей. Основное давление пришло со стороны корпоративных кредитов: около 65% портфеля формируется за счёт займов с переменными ставками, которые изменяются вслед за ключевой ставкой ЦБ.

"Кроме того, снизились неосновные доходы (-64 млрд рублей), главным образом из-за меньших дивидендов от дочерних компаний", — указал ЦБ.

Таким образом, падение прибыли объясняется совокупностью факторов: от корректировки процентных ставок до снижения доходов от второстепенных источников.

Советы шаг за шагом: как бизнесу адаптироваться

  1. Анализировать договоры по кредитам с плавающей ставкой и рассматривать возможность перехода на фиксированные.

  2. Использовать инструменты хеджирования рисков (например, валютные и процентные свопы).

  3. Выстраивать диверсификацию доходов — помимо кредитных операций, развивать комиссионные сервисы, онлайн-банкинг и цифровые экосистемы.

  4. Внимательно следить за публикациями ЦБ и заранее учитывать тренды ключевой ставки.

  5. Работать над прозрачностью финансовой отчётности, чтобы укреплять доверие клиентов и партнёров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка только на доход от кредитования.
    Последствие: высокая зависимость от изменений ключевой ставки.
    Альтернатива: развитие страховых и инвестиционных продуктов.

  • Ошибка: игнорирование резервов по проблемным кредитам.
    Последствие: неожиданный рост расходов и падение прибыли.
    Альтернатива: регулярный аудит портфеля и внедрение скоринговых технологий.

  • Ошибка: недооценка цифровизации.
    Последствие: потеря клиентов в пользу финтех-конкурентов.
    Альтернатива: внедрение мобильных сервисов и удобных онлайн-продуктов.

А что если…

Представим, что ключевая ставка в ближайшие месяцы снизится. Это приведёт к уменьшению нагрузки по кредитам с плавающей ставкой, что позитивно скажется на прибыльности корпоративного сегмента. Но одновременно банки будут вынуждены искать новые источники дохода, так как снижение ставок традиционно уменьшает маржу.

Если же ставка продолжит расти, нагрузка на заемщиков усилится, а банкам придётся увеличивать резервы. Тогда на первый план выйдет качество портфеля и работа с проблемными активами.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Сохранение общей прибыльности сектора Сильное падение дохода за месяц
Поддержка кредитования юрлиц и населения Высокая доля кредитов с плавающей ставкой
Адаптация банков к меняющимся условиям Рост резервов и снижение вторичных доходов

FAQ

Как выбрать оптимальный кредит для бизнеса?
Лучше сравнивать предложения с фиксированными и плавающими ставками, учитывая динамику ключевой ставки ЦБ.

Сколько сейчас зарабатывают российские банки?
За январь-август 2025 года совокупная прибыль составила 2,3 трлн рублей, что близко к уровню прошлого года.

Что лучше для компании: кредит с фиксированной или плавающей ставкой?
Фиксированная ставка снижает риски, но плавающая может быть выгодна в случае снижения ключевой ставки.

Мифы и правда

  • Миф: прибыль банков всегда напрямую растёт при повышении ставки.
    Правда: рост ставки увеличивает доход по новым кредитам, но одновременно повышает нагрузку на заемщиков и расходы по резервам.

  • Миф: дивиденды от дочерних компаний стабильно приносят доход.
    Правда: этот источник сильно зависит от конъюнктуры и может резко сокращаться.

  • Миф: снижение прибыли говорит о кризисе в секторе.
    Правда: колебания месячных показателей не всегда свидетельствуют о системных проблемах.

Интересные факты

  1. В российском банковском секторе около 65% корпоративных займов оформлены с плавающей ставкой, что делает рынок очень чувствительным к решениям ЦБ.

  2. За 2024 год совокупная прибыль банков превысила 3,3 трлн рублей — рекордный показатель в истории сектора.

  3. Вклад физических лиц остаётся ключевым источником фондирования: более 35% всех пассивов формируется именно за счёт депозитов населения.

Исторический контекст

  • 2014 год: банковский сектор столкнулся с санкционным давлением и ростом ключевой ставки до 17%.

  • 2020 год: в период пандемии банки работали с минимальной маржой из-за льготных кредитных программ.

  • 2022 год: введение новых ограничений подтолкнуло банки к ускоренной цифровизации и развитию внутренних платёжных систем.

  • 2024 год: рекордная прибыль сектора благодаря росту ставок и активному спросу на кредиты.

  • 2025 год: постепенное снижение темпов роста прибыли и усиление роли резервов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Домашние животные
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Последние материалы
Неожиданный жест от Лолиты: причина, по которой певица опустилась на колени на концерте
Символ свободы и бездорожья: легендарная NIVA доказала, что интерес к ней не угасает
Загадка изменившейся внешности Даны Борисовой раскрыта: на этот раз дело не в пластике
Банковский август рухнул вдвое: куда исчезли сотни миллиардов прибыли
Банка-провокатор: гости забывают про всё ради этих огненных помидоров
Полив по часам или по интуиции: что выбирают садоводы, у которых цветы живут дольше
Больше, чем просто отдых: агротуризм на Бали — 137 км уникального опыта
Утяжелители для ходьбы: как обычные прогулки превратятся в эффективную тренировку
Забудьте про сырость: этот трюк с полотенцем высушит белье в 3 раза быстрее
6 метров чистого аппетита: почему питон отрыгнул остатки оленя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.