Банковский август рухнул вдвое: куда исчезли сотни миллиардов прибыли

6:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе российские банки показали заметное снижение прибыли по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным Центробанка, совокупный доход сектора составил 203 млрд рублей против 397 млрд рублей в июле. Несмотря на сокращение, результаты остаются сопоставимыми с прошлогодними, хотя и демонстрируют определённое давление на отрасль.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пятитысячные купюры

"Прибыль сектора (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков) составила 203 млрд руб., что существенно ниже 397 млрд руб. в июле", — отметил ЦБ РФ.

С начала 2025 года банки заработали 2,3 трлн рублей, что лишь немного меньше уровня за аналогичный период прошлого года (2,4 трлн рублей). На динамику повлияли как рост резервов по кредитам, так и сокращение процентных доходов. Особенно это заметно в корпоративном сегменте, где большая часть портфеля приходится на займы с плавающей ставкой.

Почему прибыль снизилась

По оценкам регулятора, одной из причин стала необходимость увеличивать резервы по кредитам для юридических лиц. В августе этот показатель вырос на 67 млрд рублей. Дополнительно снизились чистые процентные доходы — на 36 млрд рублей. Основное давление пришло со стороны корпоративных кредитов: около 65% портфеля формируется за счёт займов с переменными ставками, которые изменяются вслед за ключевой ставкой ЦБ.

"Кроме того, снизились неосновные доходы (-64 млрд рублей), главным образом из-за меньших дивидендов от дочерних компаний", — указал ЦБ.

Таким образом, падение прибыли объясняется совокупностью факторов: от корректировки процентных ставок до снижения доходов от второстепенных источников.

Советы шаг за шагом: как бизнесу адаптироваться

Анализировать договоры по кредитам с плавающей ставкой и рассматривать возможность перехода на фиксированные. Использовать инструменты хеджирования рисков (например, валютные и процентные свопы). Выстраивать диверсификацию доходов — помимо кредитных операций, развивать комиссионные сервисы, онлайн-банкинг и цифровые экосистемы. Внимательно следить за публикациями ЦБ и заранее учитывать тренды ключевой ставки. Работать над прозрачностью финансовой отчётности, чтобы укреплять доверие клиентов и партнёров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка только на доход от кредитования.

Последствие: высокая зависимость от изменений ключевой ставки.

Альтернатива: развитие страховых и инвестиционных продуктов.

Ошибка: игнорирование резервов по проблемным кредитам.

Последствие: неожиданный рост расходов и падение прибыли.

Альтернатива: регулярный аудит портфеля и внедрение скоринговых технологий.

Ошибка: недооценка цифровизации.

Последствие: потеря клиентов в пользу финтех-конкурентов.

Альтернатива: внедрение мобильных сервисов и удобных онлайн-продуктов.

А что если…

Представим, что ключевая ставка в ближайшие месяцы снизится. Это приведёт к уменьшению нагрузки по кредитам с плавающей ставкой, что позитивно скажется на прибыльности корпоративного сегмента. Но одновременно банки будут вынуждены искать новые источники дохода, так как снижение ставок традиционно уменьшает маржу.

Если же ставка продолжит расти, нагрузка на заемщиков усилится, а банкам придётся увеличивать резервы. Тогда на первый план выйдет качество портфеля и работа с проблемными активами.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Сохранение общей прибыльности сектора Сильное падение дохода за месяц Поддержка кредитования юрлиц и населения Высокая доля кредитов с плавающей ставкой Адаптация банков к меняющимся условиям Рост резервов и снижение вторичных доходов FAQ Как выбрать оптимальный кредит для бизнеса?

Лучше сравнивать предложения с фиксированными и плавающими ставками, учитывая динамику ключевой ставки ЦБ. Сколько сейчас зарабатывают российские банки?

За январь-август 2025 года совокупная прибыль составила 2,3 трлн рублей, что близко к уровню прошлого года. Что лучше для компании: кредит с фиксированной или плавающей ставкой?

Фиксированная ставка снижает риски, но плавающая может быть выгодна в случае снижения ключевой ставки. Мифы и правда Миф: прибыль банков всегда напрямую растёт при повышении ставки.

Правда: рост ставки увеличивает доход по новым кредитам, но одновременно повышает нагрузку на заемщиков и расходы по резервам.

Миф: дивиденды от дочерних компаний стабильно приносят доход.

Правда: этот источник сильно зависит от конъюнктуры и может резко сокращаться.

Миф: снижение прибыли говорит о кризисе в секторе.

Правда: колебания месячных показателей не всегда свидетельствуют о системных проблемах. Интересные факты В российском банковском секторе около 65% корпоративных займов оформлены с плавающей ставкой, что делает рынок очень чувствительным к решениям ЦБ. За 2024 год совокупная прибыль банков превысила 3,3 трлн рублей — рекордный показатель в истории сектора. Вклад физических лиц остаётся ключевым источником фондирования: более 35% всех пассивов формируется именно за счёт депозитов населения. Исторический контекст 2014 год: банковский сектор столкнулся с санкционным давлением и ростом ключевой ставки до 17%.

2020 год: в период пандемии банки работали с минимальной маржой из-за льготных кредитных программ.

2022 год: введение новых ограничений подтолкнуло банки к ускоренной цифровизации и развитию внутренних платёжных систем.

2024 год: рекордная прибыль сектора благодаря росту ставок и активному спросу на кредиты.

2025 год: постепенное снижение темпов роста прибыли и усиление роли резервов.