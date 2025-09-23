Рабочий день длиной в 13 часов? Греки отвечают всеобщей забастовкой

Всеобщая забастовка в Греции, запланированная на 1 октября, стала одним из самых заметных событий начала осени. Главные профсоюзные объединения страны – Всеобщая конфедерация труда (GSEE) и Высший совет профсоюза госслужащих (ADEDY) – объединили усилия, чтобы выразить недовольство экономической политикой правительства и новыми инициативами Министерства труда и социальной защиты.

Протест связан не только с ростом цен, который ударил по уровню жизни миллионов греков, но и с законопроектом, предполагающим введение 13-часового рабочего дня. Работники воспринимают это как откат в прошлое, где трудовое законодательство игнорировало баланс между работой и личной жизнью.

"Забастовка связана с решением правительства продолжать усиливать эксплуатацию трудящихся", — говорится в заявлении Высшего совета профсоюза госсектора.

Причины недовольства

Главные требования профсоюзов сводятся к трем пунктам:

Восстановление 13-й и 14-й зарплат. Существенное повышение уровня оплаты труда. Возврат к полноценным коллективным договорам.

По их словам, без этих мер греческим работникам трудно обеспечить себе достойный уровень жизни.

"Наши требования остаются главными, чтобы мы могли жить достойно", — заявили представители ADEDY.

Профсоюзные лидеры уверены: меры, о которых объявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на ярмарке в Салониках, не решают проблем. Снижение подоходного налога на 2% принесет большинству работников не более €100–200 в год.

Сравнение: законопроект и требования профсоюзов

Позиция Законопроект правительства Требования профсоюзов Рабочий день До 13 часов 8 часов и защита прав работников Зарплаты Снижение налога на 2% Повышение и индексация Соцгарантии Без изменений Возврат 13-й и 14-й зарплаты Коллективные договоры Ограничение Полное восстановление Масштаб акции 1 октября работу прекратят сотни организаций государственного и частного сектора. Закроются школы, часть детских садов, офисы госучреждений. К забастовке присоединились медики, возмущенные положением Национальной системы здравоохранения.

В столичной области Аттика водители такси оставят автомобили на стоянках, а моряки приостановят движение паромов. В результате многие острова окажутся отрезаны от материка на сутки. Советы шаг за шагом: как подготовиться к забастовке Работникам – заранее предупредить работодателя и коллег, уточнить график и варианты участия. Родителям – предусмотреть, что школы и садики могут быть закрыты, организовать уход за детьми. Пациентам – перенести визиты в больницы на другие даты, так как врачи будут участвовать в акции. Пассажирам – проверить расписание транспорта и морских перевозок, чтобы не оказаться в дороге в день протеста. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка : Игнорировать предупреждения профсоюзов.

Последствие : Нарушение планов, отмена поездок, пропуск занятий.

Альтернатива: Использовать онлайн-сервисы (электронные госуслуги, телемедицину), заранее планировать маршруты. А что если… А что если требования профсоюзов будут проигнорированы? Тогда протесты могут перерасти в долгосрочные акции, что скажется на экономике. Перевозки, медицина и образование рискуют оказаться в состоянии постоянных перебоев. Если же правительство согласится на переговоры, страна получит шанс на компромисс, который улучшит социальный климат и снизит напряженность. FAQ Как выбрать день для поездки, чтобы избежать сбоев?

Лучше всего проверять календарь акций на сайтах профсоюзов и планировать маршруты на соседние даты. Сколько стоит потеря зарплаты за день забастовки?

Работник теряет дневной заработок, однако многие профсоюзы компенсируют участникам часть дохода. Что лучше для здоровья – поддержать акцию или работать в обычном режиме?

Стресс от экономической нестабильности вреднее, чем однодневное участие в забастовке. Поддержка коллег повышает моральное состояние. Мифы и правда Миф : Забастовки устраивают только бюджетники.

Правда : В акции участвуют и частный сектор, и транспортные профсоюзы.

Миф : Это бесполезная акция.

Правда : История показывает, что массовые протесты могут вынудить власти идти на уступки.

Миф : Все организации будут закрыты.

Правда: Работать продолжат службы экстренной помощи и некоторые частные компании. 3 интересных факта В Греции традиционно сильны профсоюзы моряков: именно они часто становятся катализаторами крупных протестов. Восстановление 13-й и 14-й зарплаты связано с древней традицией праздничных выплат – на Пасху и Рождество. Международные туристы, приезжающие в Грецию, регулярно сталкиваются с забастовками транспорта, что делает тему широко известной за пределами страны. Исторический контекст 1980-е годы : массовые акции помогли закрепить право на ежегодные бонусы.

2008 год : протесты из-за экономического кризиса сопровождались забастовками транспорта и учителей.

2023 год : крупная акция против приватизации железных дорог.

2025 год: нынешняя волна протеста связана с попыткой правительства изменить правила рабочего времени.