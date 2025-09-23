Рабочий день длиной в 13 часов? Греки отвечают всеобщей забастовкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Всеобщая забастовка в Греции, запланированная на 1 октября, стала одним из самых заметных событий начала осени. Главные профсоюзные объединения страны – Всеобщая конфедерация труда (GSEE) и Высший совет профсоюза госслужащих (ADEDY) – объединили усилия, чтобы выразить недовольство экономической политикой правительства и новыми инициативами Министерства труда и социальной защиты.

Протесты
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Протесты

Протест связан не только с ростом цен, который ударил по уровню жизни миллионов греков, но и с законопроектом, предполагающим введение 13-часового рабочего дня. Работники воспринимают это как откат в прошлое, где трудовое законодательство игнорировало баланс между работой и личной жизнью.

"Забастовка связана с решением правительства продолжать усиливать эксплуатацию трудящихся", — говорится в заявлении Высшего совета профсоюза госсектора.

Причины недовольства

Главные требования профсоюзов сводятся к трем пунктам:

  1. Восстановление 13-й и 14-й зарплат.

  2. Существенное повышение уровня оплаты труда.

  3. Возврат к полноценным коллективным договорам.

По их словам, без этих мер греческим работникам трудно обеспечить себе достойный уровень жизни.

"Наши требования остаются главными, чтобы мы могли жить достойно", — заявили представители ADEDY.

Профсоюзные лидеры уверены: меры, о которых объявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на ярмарке в Салониках, не решают проблем. Снижение подоходного налога на 2% принесет большинству работников не более €100–200 в год.

Сравнение: законопроект и требования профсоюзов

Позиция Законопроект правительства Требования профсоюзов
Рабочий день До 13 часов 8 часов и защита прав работников
Зарплаты Снижение налога на 2% Повышение и индексация
Соцгарантии Без изменений Возврат 13-й и 14-й зарплаты
Коллективные договоры Ограничение Полное восстановление

Масштаб акции

1 октября работу прекратят сотни организаций государственного и частного сектора. Закроются школы, часть детских садов, офисы госучреждений. К забастовке присоединились медики, возмущенные положением Национальной системы здравоохранения.
В столичной области Аттика водители такси оставят автомобили на стоянках, а моряки приостановят движение паромов. В результате многие острова окажутся отрезаны от материка на сутки.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к забастовке

  1. Работникам – заранее предупредить работодателя и коллег, уточнить график и варианты участия.

  2. Родителям – предусмотреть, что школы и садики могут быть закрыты, организовать уход за детьми.

  3. Пациентам – перенести визиты в больницы на другие даты, так как врачи будут участвовать в акции.

  4. Пассажирам – проверить расписание транспорта и морских перевозок, чтобы не оказаться в дороге в день протеста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать предупреждения профсоюзов.

  • Последствие: Нарушение планов, отмена поездок, пропуск занятий.

  • Альтернатива: Использовать онлайн-сервисы (электронные госуслуги, телемедицину), заранее планировать маршруты.

А что если…

А что если требования профсоюзов будут проигнорированы? Тогда протесты могут перерасти в долгосрочные акции, что скажется на экономике. Перевозки, медицина и образование рискуют оказаться в состоянии постоянных перебоев.

Если же правительство согласится на переговоры, страна получит шанс на компромисс, который улучшит социальный климат и снизит напряженность.

FAQ

Как выбрать день для поездки, чтобы избежать сбоев?
Лучше всего проверять календарь акций на сайтах профсоюзов и планировать маршруты на соседние даты.

Сколько стоит потеря зарплаты за день забастовки?
Работник теряет дневной заработок, однако многие профсоюзы компенсируют участникам часть дохода.

Что лучше для здоровья – поддержать акцию или работать в обычном режиме?
Стресс от экономической нестабильности вреднее, чем однодневное участие в забастовке. Поддержка коллег повышает моральное состояние.

Мифы и правда

  • Миф: Забастовки устраивают только бюджетники.

  • Правда: В акции участвуют и частный сектор, и транспортные профсоюзы.

  • Миф: Это бесполезная акция.

  • Правда: История показывает, что массовые протесты могут вынудить власти идти на уступки.

  • Миф: Все организации будут закрыты.

  • Правда: Работать продолжат службы экстренной помощи и некоторые частные компании.

3 интересных факта

  1. В Греции традиционно сильны профсоюзы моряков: именно они часто становятся катализаторами крупных протестов.

  2. Восстановление 13-й и 14-й зарплаты связано с древней традицией праздничных выплат – на Пасху и Рождество.

  3. Международные туристы, приезжающие в Грецию, регулярно сталкиваются с забастовками транспорта, что делает тему широко известной за пределами страны.

Исторический контекст

  • 1980-е годы: массовые акции помогли закрепить право на ежегодные бонусы.

  • 2008 год: протесты из-за экономического кризиса сопровождались забастовками транспорта и учителей.

  • 2023 год: крупная акция против приватизации железных дорог.

  • 2025 год: нынешняя волна протеста связана с попыткой правительства изменить правила рабочего времени.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
