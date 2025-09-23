Рабочий день длиной в 13 часов? Греки отвечают всеобщей забастовкой

Всеобщая забастовка в Греции, запланированная на 1 октября, стала одним из самых заметных событий начала осени. Главные профсоюзные объединения страны – Всеобщая конфедерация труда (GSEE) и Высший совет профсоюза госслужащих (ADEDY) – объединили усилия, чтобы выразить недовольство экономической политикой правительства и новыми инициативами Министерства труда и социальной защиты.
Протест связан не только с ростом цен, который ударил по уровню жизни миллионов греков, но и с законопроектом, предполагающим введение 13-часового рабочего дня. Работники воспринимают это как откат в прошлое, где трудовое законодательство игнорировало баланс между работой и личной жизнью.
"Забастовка связана с решением правительства продолжать усиливать эксплуатацию трудящихся", — говорится в заявлении Высшего совета профсоюза госсектора.
Главные требования профсоюзов сводятся к трем пунктам:
Восстановление 13-й и 14-й зарплат.
Существенное повышение уровня оплаты труда.
Возврат к полноценным коллективным договорам.
По их словам, без этих мер греческим работникам трудно обеспечить себе достойный уровень жизни.
"Наши требования остаются главными, чтобы мы могли жить достойно", — заявили представители ADEDY.
Профсоюзные лидеры уверены: меры, о которых объявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на ярмарке в Салониках, не решают проблем. Снижение подоходного налога на 2% принесет большинству работников не более €100–200 в год.
|Позиция
|Законопроект правительства
|Требования профсоюзов
|Рабочий день
|До 13 часов
|8 часов и защита прав работников
|Зарплаты
|Снижение налога на 2%
|Повышение и индексация
|Соцгарантии
|Без изменений
|Возврат 13-й и 14-й зарплаты
|Коллективные договоры
|Ограничение
|Полное восстановление
1 октября работу прекратят сотни организаций государственного и частного сектора. Закроются школы, часть детских садов, офисы госучреждений. К забастовке присоединились медики, возмущенные положением Национальной системы здравоохранения.
В столичной области Аттика водители такси оставят автомобили на стоянках, а моряки приостановят движение паромов. В результате многие острова окажутся отрезаны от материка на сутки.
Работникам – заранее предупредить работодателя и коллег, уточнить график и варианты участия.
Родителям – предусмотреть, что школы и садики могут быть закрыты, организовать уход за детьми.
Пациентам – перенести визиты в больницы на другие даты, так как врачи будут участвовать в акции.
Пассажирам – проверить расписание транспорта и морских перевозок, чтобы не оказаться в дороге в день протеста.
Ошибка: Игнорировать предупреждения профсоюзов.
Последствие: Нарушение планов, отмена поездок, пропуск занятий.
Альтернатива: Использовать онлайн-сервисы (электронные госуслуги, телемедицину), заранее планировать маршруты.
А что если требования профсоюзов будут проигнорированы? Тогда протесты могут перерасти в долгосрочные акции, что скажется на экономике. Перевозки, медицина и образование рискуют оказаться в состоянии постоянных перебоев.
Если же правительство согласится на переговоры, страна получит шанс на компромисс, который улучшит социальный климат и снизит напряженность.
Как выбрать день для поездки, чтобы избежать сбоев?
Лучше всего проверять календарь акций на сайтах профсоюзов и планировать маршруты на соседние даты.
Сколько стоит потеря зарплаты за день забастовки?
Работник теряет дневной заработок, однако многие профсоюзы компенсируют участникам часть дохода.
Что лучше для здоровья – поддержать акцию или работать в обычном режиме?
Стресс от экономической нестабильности вреднее, чем однодневное участие в забастовке. Поддержка коллег повышает моральное состояние.
Миф: Забастовки устраивают только бюджетники.
Правда: В акции участвуют и частный сектор, и транспортные профсоюзы.
Миф: Это бесполезная акция.
Правда: История показывает, что массовые протесты могут вынудить власти идти на уступки.
Миф: Все организации будут закрыты.
Правда: Работать продолжат службы экстренной помощи и некоторые частные компании.
В Греции традиционно сильны профсоюзы моряков: именно они часто становятся катализаторами крупных протестов.
Восстановление 13-й и 14-й зарплаты связано с древней традицией праздничных выплат – на Пасху и Рождество.
Международные туристы, приезжающие в Грецию, регулярно сталкиваются с забастовками транспорта, что делает тему широко известной за пределами страны.
1980-е годы: массовые акции помогли закрепить право на ежегодные бонусы.
2008 год: протесты из-за экономического кризиса сопровождались забастовками транспорта и учителей.
2023 год: крупная акция против приватизации железных дорог.
2025 год: нынешняя волна протеста связана с попыткой правительства изменить правила рабочего времени.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.