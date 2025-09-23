Соблюдаем золотое правило для кредиток : вот с таким доходом не останетесь у разбитого корыта

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков назвал "золотым стандартом" правило, согласно которому ваша заработная плата должна быть в три раза выше суммы на кредитной карте.

В интервью MoneyTimes он подчеркнул важность правильной оценки финансовых возможностей, это поможет избежать долговой ямы.

Если у вас кредитный лимит 50 тысяч, то зарплата должна составлять как минимум 150 тысяч рублей.

"Это золотое правило!" — говорит Юденков.

Это помогает легко погашать долги и не будет слишком тяжело для семейного бюджета.

Эксперт отметил, что банки всё реже выдают карты с льготными условиями, так как пользователи предпочитают гасить долг до окончания льготного периода. Люди становятся финансово грамотнее, берут наличные под низкие проценты и расплачиваются быстро, что не приносит банкам достаточного дохода.

Банки становятся более строгими в выдаче кредиток: если вы не пользуетесь картой активно, они могут значительно снизить лимит. Если клиент только снимает наличные и не делает покупок, для банка он становится невыгодным.