Ядерный ренессанс: Иран и Россия готовят мегапроект

Экономика

Иран ставит перед собой стратегическую цель — совместно с Россией построить 8 атомных электростанций для производства 20 000 МВт электроэнергии на основе ядерной энергии.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones from Kelowna, BC, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Ирана

Подписание соглашения

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что иранская делегация планирует подписать новые соглашения о строительстве этих электростанций во время Всемирной атомной недели, которая пройдет в Москве с 25 по 28 сентября и будет посвящена 80-летию ядерной отрасли России.

Поворотный момент в отношениях стран

Эслами добавил, что в рамках визита делегация осмотрит заводы и встретится с научно-исследовательскими институтами, чтобы укрепить научное и образовательное сотрудничество. Он подчеркнул, что важная роль России в развитии ядерной энергии в Иране остаётся определяющей.

Запланированы также дальнейшие переговоры по углублению совместных ядерных проектов. Эслами выразил уверенность, что нынешний визит станет поворотным моментом в отношениях между Ираном и Россией, особенно в энергетической сфере.