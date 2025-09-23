Ядерный ренессанс: Иран и Россия готовят мегапроект

Иран ставит перед собой стратегическую цель — совместно с Россией построить 8 атомных электростанций для производства 20 000 МВт электроэнергии на основе ядерной энергии.
Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что иранская делегация планирует подписать новые соглашения о строительстве этих электростанций во время Всемирной атомной недели, которая пройдет в Москве с 25 по 28 сентября и будет посвящена 80-летию ядерной отрасли России.
Эслами добавил, что в рамках визита делегация осмотрит заводы и встретится с научно-исследовательскими институтами, чтобы укрепить научное и образовательное сотрудничество. Он подчеркнул, что важная роль России в развитии ядерной энергии в Иране остаётся определяющей.
Запланированы также дальнейшие переговоры по углублению совместных ядерных проектов. Эслами выразил уверенность, что нынешний визит станет поворотным моментом в отношениях между Ираном и Россией, особенно в энергетической сфере.
Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.