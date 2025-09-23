Ростовская область выходит в лидеры по производству высокотехнологичных печатных плат

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

ГК "Бештау" представила многослойные печатные платы на форуме "Микроэлектроника 2025", проходящем в НИТУ "Сириус". Производство осуществляется по полному отечественному циклу — от материалов до оборудования.

Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области ГК Бештау на форуме Микроэлектроника 2025

Реализована многослойность (4-6 слоёв), которая ранее была преимущественно доступна зарубежным производителям. Высокий класс точности обеспечивает применение продукции в современной радиоэлектронике с высокой плотностью монтажа.

Печатные платы будут использоваться в серийных изделиях компании: моноблоках, ноутбуках, системных блоках и периферийных устройствах.

Сегодня предприятие выпускает односторонние и двусторонние платы, производительность линии достигает 10 кв. м за 8-12 часов. В 2026 году планируется запустить серийный выпуск многослойных изделий на 6-7 слоёв.

Совместно с консорциумом на базе Ростовского НПЦ "БАС" компания также намерена развивать производство печатных плат высокой сложности, фольгированных материалов и подложек.

На форуме дополнительно представлены сервер БЕШТАУ S101/C741RU001 и первый в России монитор на отечественном скалере, созданный совместно с компанией "Option".

— Производство многослойных печатных плат — основа современной электроники. Когда мы говорим о полностью отечественной продукции, от материалов до конечных устройств, это в первую очередь означает создание рабочих мест и развитие высокотехнологичных производств. Ростовская область стремится быть в авангарде этих процессов, — отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.