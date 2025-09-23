Подземный гигант за 10,5 млрд евро: как строят новый железнодорожный тоннель в сложных условиях

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

На сегодняшний день Готардский туннель протяжённостью чуть более 57 км является самым длинным железнодорожным туннелем в мире. Открытый в 2016 году, он соединяет швейцарские города Эрстфельд и Бодио. Однако, спустя всего восемь лет, его лидерство может быть оспорено новым амбициозным проектом.

Фото: bbt-se.com is licensed under free for commercial use Бреннерский тоннель

Где располагается тоннель, технические характеристики

Речь идет о Бреннерском тоннеле, который пролегает под Альпами, на границе между Италией и Австрией, соединяя Фортецу и Инсбрук. Его планируемая длина составляет около 64 км, что на семь километров превышает длину нынешнего лидера. В некоторых местах глубина залегания тоннеля достигает 1300 метров.

Туннель будет состоять из двух однопутных труб, расположённых на расстоянии 70 метров друг от друга. Они будут соединены поперечными проходами каждые 333 метра для обеспечения безопасности и упрощения обслуживания. На глубине 12 метров под ними проходит третий туннель, проложенный в начале прошлого десятилетия для предварительной геологической оценки, включая изучение разломов, трещин и высокого давления воды.

Для проходки стабильных пород используются туннелепроходческие машины, в более сложных зонах применяются взрывные методы. Одним из самых сложных участков является пересечение реки Исарко, где инженеры используют замораживание грунта для стабилизации русла перед началом земляных работ.

Ключевое звено транспортной сети

Стоимость строительства Бреннерского туннеля оценивается в 10,5 миллиардов евро.

Проект, финансируемый совместно Италией, Австрией и ЕС, имеет стратегическое значение. Он соединит Скандинавию со Средиземноморьем, являясь ключевым звеном Трансъевропейской транспортной сети.

Целью проекта является снижение транспортной нагрузки и оптимизация грузоперевозок в Европе. Ожидается, что строительство туннеля позволит перевести часть автомобильного транспорта на железную дорогу и модернизировать железнодорожную инфраструктуру.

Завершение строительства

Планируется, что строительство будет завершено к 2028 году, а ввод в эксплуатацию состоится до 2032 года.