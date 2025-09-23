Минус граммы, прежняя цена: как производители обходят инфляцию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Производители снова уменьшают размеры и вес продуктов, а цены при этом сохраняют или даже увеличивают. С конца 2024 года такие действия становятся всё более распространёнными, и некоторые исследования, например, от NTech, подтверждают этот тренд. 

Это явление получило название "шринкфляция". Она является ответом компаний на рост издержек на сырьё, энергию и логистику, которые подскочили на 15-25%. Вместо того чтобы увеличивать цены, компании предпочитают уменьшать вес товара, сообщает argumenti.ru.

Торговые сети, к примеру, предлагают шоколадки весом 67 граммов, а бургеры в ресторанах "тают" на глазах. Общество возмущено этим "обманом" и предлагает требовать от продавцов указывать цену за единицу веса или объёма, чтобы покупатели могли легче сравнивать цены. Некоторые эксперты считают, что законы, обязывающие указывать вес и объём на упаковке, уже достаточно информативны. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
