Массовое обнуление лимитов по кредитным картам объяснили

Экономика

Главной причиной внезапного снижения лимитов по кредитным картам является стремление банков ограничить одновременное использование кредитных средств при наличии вкладов у клиента. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала профессор Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь.

Фото: Audiovisual Service by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Покупки онлайн с помощью банковской карты

Ранее "Известия" сообщили, что клиенты ВТБ, Почта Банка и Ренессанс Банка столкнулись с неожиданным обнулением лимитов. В некоторых случаях карты блокировались после снижения лимита, что осложняло оплату повседневных расходов даже при соблюдении всех условий банка.

Дехтярь пояснила, что текущая ситуация связана с высокой кредитной ставкой и особенностями использования банковских продуктов.

"Люди часто пользуются кредитными картами, имея вклады в том же банке. Банки стараются ограничить подобные комбинации, чтобы не допустить, что клиент зарабатывает на вкладах, одновременно используя кредитные средства", — отметила эксперт.

Она также рассказала о мерах, обсуждаемых в Госдуме, для защиты финансовой безопасности граждан.

"В Госдуме рассматривается введение трехдневного периода охлаждения для кредитных организаций, выдающих массовые кредиты. Если у гражданина уже есть один микрозайм, получение второго будет ограничено. Эти меры направлены на финансовую безопасность населения, чтобы один кредит не покрывался другим", — заключила Дехтярь.