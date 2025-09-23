Массовое обнуление лимитов по кредитным картам объяснили

Главной причиной внезапного снижения лимитов по кредитным картам является стремление банков ограничить одновременное использование кредитных средств при наличии вкладов у клиента. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала профессор Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь.
Ранее "Известия" сообщили, что клиенты ВТБ, Почта Банка и Ренессанс Банка столкнулись с неожиданным обнулением лимитов. В некоторых случаях карты блокировались после снижения лимита, что осложняло оплату повседневных расходов даже при соблюдении всех условий банка.
Дехтярь пояснила, что текущая ситуация связана с высокой кредитной ставкой и особенностями использования банковских продуктов.
"Люди часто пользуются кредитными картами, имея вклады в том же банке. Банки стараются ограничить подобные комбинации, чтобы не допустить, что клиент зарабатывает на вкладах, одновременно используя кредитные средства", — отметила эксперт.
Она также рассказала о мерах, обсуждаемых в Госдуме, для защиты финансовой безопасности граждан.
"В Госдуме рассматривается введение трехдневного периода охлаждения для кредитных организаций, выдающих массовые кредиты. Если у гражданина уже есть один микрозайм, получение второго будет ограничено. Эти меры направлены на финансовую безопасность населения, чтобы один кредит не покрывался другим", — заключила Дехтярь.
