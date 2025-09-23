Конец эры роста населения? Что будет с экономикой, когда людей станет меньше

В февральском отчете для Американского института предпринимательства макроэкономист Хесус Фернандес-Вильяверде выразил обеспокоенность по поводу низкого уровня рождаемости, назвав его серьезной проблемой для экономики современности.
Если в 1960-х годах на одну женщину в среднем приходилось 4-5 рождений за жизнь, то к 2023 году этот показатель сократился более чем вдвое, достигнув отметки в 2.2.
В текущем году численность населения мира достигнет 8.1 миллиарда человек (по сравнению с 3 миллиардами в 1960 году). Пик роста населения пришелся на 1960-е годы, и с тех пор наблюдается устойчивое снижение, которое, как ожидается, продолжится.
В Индии и Китае, самых густонаселенных странах мира, коэффициент рождаемости неуклонно снижался в течение последних шести десятилетий. По данным Фонда ООН в области народонаселения, в июне текущего года этот показатель составил 1.9 ребенка на женщину в Индии, до менее чем одного рождения на женщину к 2023 году в Китае, пишет Zero Hedge.
Фернандес-Вильяверде предупреждает, страны с низким или отрицательным уровнем рождаемости столкнутся с дефицитом рабочей силы и увеличением расходов на содержание стареющего населения.
