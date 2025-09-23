Не верьте своим глазам: какие купюры в России подделывают чаще всего

По словам Сергея Белова, заместителя председателя Банка России, мошенники чаще всего подделывают пятитысячные купюры, поскольку это экономически выгодно.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

На втором месте по частоте подделок находятся тысячерублёвые банкноты.

Белов также отметил, что подделки других номиналов встречаются гораздо реже.

Но есть и хорошие новости: по статистике Центрального банка, уровень фальшивомонетничества снижается. В прошлом году на один миллион банкнот приходилась всего одна фальшивка, а в позапрошлом — две. Это свидетельствует о хорошей защите банкнот Банка России. Об этом сообщает РИА Новости.