Не верьте своим глазам: какие купюры в России подделывают чаще всего

Экономика

По словам Сергея Белова, заместителя председателя Банка России, мошенники чаще всего подделывают пятитысячные купюры, поскольку это экономически выгодно.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

На втором месте по частоте подделок находятся тысячерублёвые банкноты.

Белов также отметил, что подделки других номиналов встречаются гораздо реже.

Но есть и хорошие новости: по статистике Центрального банка, уровень фальшивомонетничества снижается. В прошлом году на один миллион банкнот приходилась всего одна фальшивка, а в позапрошлом — две. Это свидетельствует о хорошей защите банкнот Банка России. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
