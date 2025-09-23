Не верьте своим глазам: какие купюры в России подделывают чаще всего

По словам Сергея Белова, заместителя председателя Банка России, мошенники чаще всего подделывают пятитысячные купюры, поскольку это экономически выгодно.
На втором месте по частоте подделок находятся тысячерублёвые банкноты.
Белов также отметил, что подделки других номиналов встречаются гораздо реже.
Но есть и хорошие новости: по статистике Центрального банка, уровень фальшивомонетничества снижается. В прошлом году на один миллион банкнот приходилась всего одна фальшивка, а в позапрошлом — две. Это свидетельствует о хорошей защите банкнот Банка России. Об этом сообщает РИА Новости.
