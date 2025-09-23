Оман закрыл двери для промысла морских огурцов: что это значит для рынка деликатесов

Власти Султаната Оман приняли решение о пролонгации действующего запрета на вылов голотурий, или "морских огурцов", до 2030 года. Данная мера призвана способствовать восстановлению истощенных запасов песчаной голотурии и предотвратить ее дальнейшее истребление из-за чрезмерного промысла.
Сауд бен Хамуд Хабиси, глава министерства сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана, подчеркнул, что пятилетний мораторий на промысел распространяется не только на сам процесс добычи, но и на такие действия, как приобретение, реализация, транспортировка, складирование и экспорт "морских огурцов".
Песчаная голотурия (Holothuria scabra) является одним из наиболее ценных видов морских беспозвоночных, добываемых в оманских водах. Прежде рыбакам разрешалось заниматься промыслом данного вида в течение полугода, после чего сезон закрывался, сообщает Fishnews.
