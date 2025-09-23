Рынок труда открывает двери: +15% вакансий для людей с инвалидностью

С начала января и до середины сентября 2025 года на популярном сайте, специализирующемся на онлайн-подборе персонала, было размещено свыше 300 тысяч предложений о работе, предназначенных для соискателей с инвалидностью.

Клавиатура ноутбука

Согласно аналитическим данным, этот показатель превосходит прошлогодний на 15%. Лидирующую позицию по числу вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья занимает финансовый сектор, где было предложено около 31 тысячи рабочих мест, что соответствует почти 20% от общего объема (19%). Второе место занимает розничная торговля, представившая более 24 тысяч вакансий, или 15% от всех предложений.

Транспортная отрасль, логистика и складское хозяйство (около 19 тысяч) и сфера бизнес-услуг (свыше 18 тысяч) разделяют третью строчку рейтинга с долей в 11% каждая. Замыкает первую пятёрку сектор недвижимости и строительства, предложивший более 8 тысяч вакансий, что составляет 5% от суммарного количества, пишет РБК.