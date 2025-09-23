Финансовая гавань: сколько нужно откладывать, чтобы чувствовать себя уверенно — опрос россиян

Согласно исследованию, проведенному "СберСтрахованием жизни" совместно с "Работа.ру", примерно треть граждан России (32%) считает, что идеальная сумма для финансовой "подушки безопасности" превышает 1 миллион рублей.

Российские деньги

Об этом свидетельствуют результаты опроса, имеющиеся в распоряжении РБК. Суммы от 301 до 500 тысяч рублей и от 501 тысячи до 1 миллиона рублей сочли достаточными по 20% респондентов. Финансовую "подушку" в размере от 101 до 300 тысяч рублей предпочли 19% опрошенных. Наименьшее количество участников (9%) считают достаточной сумму менее 100 тысяч рублей.

Большинство опрошенных (84%) сообщили, что регулярно откладывают деньги на "чёрный день". Основная часть (67%) пополняет свою "подушку" ежемесячно, используя для этого свободные средства. Еще 17% каждый месяц специально выделяют определенную сумму для этой цели. Лишь 5% предпочитают единовременно откладывать крупную сумму.