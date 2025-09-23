Конец эпохи займов? Тарлев предлагает Молдавии путь самодостаточности и развития

В преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев заявил о планах блока в случае победы.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Состав блока

Патриотический блок, объединяющий партию "Будущее Молдовы" Тарлева, партию социалистов Игоря Додона, партию "Сердце Молдовы" Ирины Влах и партию коммунистов Молдавии Владимира Воронина, намерен провести масштабную налоговую реформу и существенно снизить тарифы на газ и коммунальные услуги.

Альтернативная модель развития

Тарлев подчеркнул, что блок предлагает альтернативную модель развития, основанную на восстановлении промышленности, перерабатывающих предприятий и сельского хозяйства. По его словам, планируется вернуть цены на газ к уровню 5-7 леев за кубометр, что обеспечит снижение коммунальных платежей и повышение конкурентоспособности молдавских товаров. Это, в свою очередь, приведет к созданию новых рабочих мест, увеличению зарплат и оживлению экономики.

Займы и импорт

Он критически оценил политику действующей власти, обвинив ее в "посадке страны на кредитную иглу". Тарлев заявил, что правительство, вместо развития отечественного производства, полагается на займы и импорт, что приводит к закрытию школ, университетов и детских садов. Он напомнил о периоде своего премьерства (2001-2008 годы), когда Молдавия достигла рекордных показателей экономического роста, преодолев последствия кризиса 1990-х годов.

Тарлев отметил, что Молдавия переживает сложный экономический период, характеризующийся высокой инфляцией. Несмотря на некоторое замедление темпов инфляции в 2023–2024 годах, подорожание энергоресурсов в 2025 году вновь обострило экономическую ситуацию в стране, пишет РИА Новости.