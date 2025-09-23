Корзина станет неподъёмной? Эти продукты подорожают в октябре

Ожидается, что в октябре стоимость базовых потребительских товаров увеличится на 12% относительно текущего уровня. Такой прогноз дала Залина Казова, кандидат экономических наук и преподаватель ИМЭС.

Овощи и фрукты

По ее мнению, наибольший рост цен покажут овощи и фрукты — на 15-20%, что обусловлено увеличением объемов импорта, затратами на хранение и нестабильностью валютного рынка.

Мясо и молочные продукты

Мясо и молочные продукты также станут дороже на 12-15% из-за сезонного роста стоимости кормов, уменьшения объемов производства молока и увеличения расходов на логистику.

Мука, крупы, яйца

Рост цен на муку и крупы составит около 5% в связи с благоприятными тенденциями в зерновом секторе, а яйца подорожают на 10% из-за сезонных колебаний, пишет Газета.Ru.

Динамика цен

Предполагается, что в октябре месячная динамика цен ускорится по сравнению с сентябрем, рост составит 5-12%, а по сравнению с августом произойдет переход от отрицательных значений к росту на 20%.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% в годовом исчислении. Центральный Банк оставил без изменений свой прогноз, согласно которому инфляция в стране снизится к 2025 году до 6-7%, а в 2026 году вернется к целевому уровню 4% и останется на нем впоследствии.