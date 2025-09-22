Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российские компании в тисках: бремя зарплат непосильно

1:48
Экономика

Согласно данным консалтинговой фирмы Regroup, в 2025 году зарплаты работников российских компаний увеличились в среднем на 8,9-9%.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Что показал анализ

Однако из-за инфляции, реальный прирост доходов оказался существенно ниже — в четыре раза меньше, чем в предыдущем году. Эти выводы стали результатом ежегодного исследования Regroup, посвященного анализу тенденций в оплате труда, основанного на данных о вознаграждении сотрудников, предоставленных 141 работодателем.

Анализ финансовой отчётности по МСФО за первое полугодие 2025 года, проведенный Regroup, показал замедление темпов роста доходов у многих компаний, а в некоторых случаях — даже снижение выручки и убытки. В результате, доля расходов на оплату труда в общей выручке увеличивается, создавая проблемы для рентабельности бизнеса.

Затраты на персонал

При этом в условиях нехватки квалифицированных кадров и необходимости удержания персонала сокращение этих расходов становится затруднительным. Несмотря на это, компании постепенно увеличивают заработную плату. Однако, все чаще работодатели рассматривают возможность прекращения повышения зарплат, поскольку это становится для них непосильным бременем.

В отчете Regroup отмечается, что затраты на персонал обычно являются одними из самых сложно регулируемых. Их сокращение происходит не так быстро, как падение выручки или сокращение объемов производства. В России эта проблема усугубляется недостаточной развитостью практики управления численностью персонала и особенностями трудового законодательства, пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018.

