Секретная стратегия ВСУ? Они атакуют, а российская нефть только дорожает

Опасения по поводу возможных перебоев в поставках вызвали рост стоимости российской нефти, пишет EADaily со ссылкой на Reuters.

Почему так дорого

Причиной подорожания стали удары беспилотников ВСУ по российским нефтяным терминалам и трубопроводам.

По информации агентства, дисконт на нефть Urals с отгрузкой в октябре сократился до 2-2,5 долларов за баррель по отношению к Brent, уменьшившись на 0,5-1 доллар.

Несмотря на ужесточение санкций со стороны Европейского союза, цены растут, поскольку рынок обеспокоен последствиями атак украинских дронов на российскую нефтяную инфраструктуру.

Расходы на фрахт выросли

В то же время стоимость транспортировки нефти танкерами из российских портов Балтики в Индию увеличилась с 5,5-6 миллионов долларов в сентябре до 6,5-7 миллионов долларов. Рост нефтяных котировок в значительной степени компенсирует увеличение расходов на фрахт.

Санкции, санкции

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести дополнительные санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Ограничения коснутся еще 118 судов, в дополнение к уже существующему списку из 560 танкеров.

Кроме того, Брюссель планирует запретить любые операции с компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть", а также ввести ограничения в отношении отдельных нефтеперерабатывающих заводов и посредников, включая китайских.

Индия в сторонке

При этом Евросоюз не обсуждает возможность введения санкций против Индии, к чему призывает Дональд Трамп. До конца текущего года Брюссель намерен заключить с Дели соглашение о создании зоны свободной торговли.