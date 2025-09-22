Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Илья Соболев раскрыл тёмную сторону стендапа: причина, по которой комики вынуждены подрабатывать
Йогатерапия против депрессии — эти 5 упражнений могут исправить ситуацию
Каждый метр на счету: 18 способов заменить двери и выиграть пространство
Интервидение как зеркало многополярности: западные СМИ о скрытом смысле конкурса
Франция на грани: какие достопримечательности закроются из-за протестов
Биполярное расстройство или гениальная реклама: как Моргенштерн шокирует публику
Удивительная правда о коже: она помнит все ваши ошибки и не прощает их
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Патриотизм в Польше: почему польская теледива готова бежать при первых же признаках войны

Шоколадная дипломатия: Россия налаживает экспорт с Ганой и Албанией

1:33
Экономика

В этом году российские производители сладостей впервые экспортировали шоколад в Гану. Кроме того, после перерыва с 2023 года возобновились поставки в Албанию, включающие как шоколадные, так и мучные изделия, сообщили в отраслевой организации.

Ассорти шоколада
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ассорти шоколада

Пятёрка поставщиков какао-бобов

Гана является одним из ключевых поставщиков какао-бобов. Лидером в этой сфере является Кот-д'Ивуар, обеспечивающий свыше 30% мирового урожая и экспортирующий более миллиона тонн. По информации с сайта выставки "Продэкспо-2026", Гана занимает вторую позицию, где около половины сельскохозяйственных земель отведено под культивирование какао, а экспорт превышает 700 тысяч тонн. За Ганой следуют Индонезия, Нигерия и Камерун.

В России из-за климатических условий выращивание какао-бобов невозможно, поэтому сырьё для производства шоколада полностью закупается за рубежом.

Вопрос о нулевых ставках на импорт какао-продуктов

С 2016 года действовала нулевая пошлина на ввоз какао-продуктов, однако с 1 мая она была увеличена до 3-5%. В начале сентября российские кондитерские компании обратились к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой о сохранении нулевых ставок ввозных пошлин на импорт какао-продуктов, сообщает "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Шоу-бизнес
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Популярное
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао

Этот саркофаг может представлять собой последнее пристанище принца Гао.

Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Последние материалы
Кошачьи глаза говорят больше слов: расшифровка медленных морганий
Эпоха юаня: как российская нефть прощается с долларом и евро
Зачем люди делают тату? Ученые нашли шокирующую причину
Кубики против лени: дома можно прокачать тело так, что тренер станет лишним
Не трогай жука, иначе сядешь: страшные законы Шри-Ланки, о которых нужно знать
Рок-звезда, которая делает, как хочет: Екатерина Варнава оценила скандальное интервью Пугачёвой
Мебель вместо кирпича: приём зонирования, который меняет всё — от атмосферы до цены квартиры
Кето-диета: как гормоны разрушают планы на похудение у мужчин и спасают женщин
Улыбка с изюминкой: как китайская молодежь украшает зубы татуировками на коронках
Три растения превращают участок в крепость: мыши обходят их стороной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.