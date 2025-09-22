Шоколадная дипломатия: Россия налаживает экспорт с Ганой и Албанией

В этом году российские производители сладостей впервые экспортировали шоколад в Гану. Кроме того, после перерыва с 2023 года возобновились поставки в Албанию, включающие как шоколадные, так и мучные изделия, сообщили в отраслевой организации.
Гана является одним из ключевых поставщиков какао-бобов. Лидером в этой сфере является Кот-д'Ивуар, обеспечивающий свыше 30% мирового урожая и экспортирующий более миллиона тонн. По информации с сайта выставки "Продэкспо-2026", Гана занимает вторую позицию, где около половины сельскохозяйственных земель отведено под культивирование какао, а экспорт превышает 700 тысяч тонн. За Ганой следуют Индонезия, Нигерия и Камерун.
В России из-за климатических условий выращивание какао-бобов невозможно, поэтому сырьё для производства шоколада полностью закупается за рубежом.
С 2016 года действовала нулевая пошлина на ввоз какао-продуктов, однако с 1 мая она была увеличена до 3-5%. В начале сентября российские кондитерские компании обратились к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой о сохранении нулевых ставок ввозных пошлин на импорт какао-продуктов, сообщает "Агроэксперт".
