Эпоха юаня: как российская нефть прощается с долларом и евро

Начиная с 2022 года, структура валютных расчётов на российском рынке нефти претерпела кардинальные перемены.

Юань лидирует в расчётах

Согласно данным, предоставленным Минэнерго, расчеты в долларах сократились с 55% до незначительных 5%, а доля евро упала с 30% до 1%. Лидирующую позицию занял китайский юань, составив 67% от общего объёма. Эти сдвиги обусловлены сочетанием нескольких факторов, включая экономические санкции, перемены в регулировании и переориентацию экспортных потоков.

Юлия Шайхразеева, эксперт в области экономики и преподаватель РЭУ им. Плеханова, объясняет, что эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также ценовой потолок, введённый G7, сделали расчёты в долларах и евро менее выгодными.

Расширение санкций США в июне 2024 года привело к приостановке торгов долларом и евро на Московской бирже, вынудив компании искать альтернативные способы проведения транзакций, что способствовало переходу к юаню и рублю. Кроме того, доминирующая роль Азии в российском экспорте нефти привела к тому, что расчёты в юанях стали логичным продолжением укрепления связей со странами этого региона, пишет ИА RuNews24.ru.

По мнению эксперта, текущая ситуация является проявлением общей тенденции отказа от доллара во внешней торговле. Доля рубля в экспортных расчетах значительно возросла, в то время как доля доллара и евро достигла минимального уровня.

Новые вызовы для бизнеса не за горами

Эти изменения создают новые вызовы для бизнеса, в частности, необходимость переоценки валютных рисков, увеличение транзакционных издержек и адаптацию бюджетной политики к условиям высокой волатильности. Несмотря на снижение зависимости от доллара, растущая доля юаня делает Россию более уязвимой к вторичным санкциям и требует пересмотра экспортных стратегий.