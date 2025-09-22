Владимир Слепак, сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации, заявил, что спрашивать у покупателей, нужен ли им чек, недопустимо в любом магазине.
Эта практика вызывает раздражение у многих и может скрывать серьёзные правонарушения. В интервью MoneyTimes Слепак отметил, что такие вопросы могут указывать на нарушения законодательства, включая проблемы с налогами, финотчётностью, исключение кассовых аппаратов. Спрос на чек от продавца, по его мнению, является абсолютно неприемлемым.
Если нет чека, то в дальнейшем нет и прав на возврат товара.
"Потребитель в любом случае должен потребовать чек и уйти с товаром. Мы заходим в магазины, в аптеки, в сервисы. Мы должны подтверждать свою покупку, зачем нам дискуссия, нам нужен чек. В любом случае, при любых взаимоотношениях мы подтверждаем приобретение товара", — объяснил руководитель организации по защите прав потребителей.
Этот саркофаг может представлять собой последнее пристанище принца Гао.