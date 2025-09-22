Скопилась куча мелочи? ЦБ предлагает обменять монеты на бумажные деньги

В России дан старт ежегодной акции "Монетная неделя". Гражданам предлагается обменять скопившуюся мелочь на банкноты в рамках инициативы.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Акция началась сегодня, 22 сентября, и завершится 4 октября.

Обменять на бумажные

По информации, опубликованной Центральным банком России в Telegram, в период проведения акции любой желающий может обменять металлические деньги на бумажные в банках и магазинах, участвующих в программе, сообщает "Царьград".

Сумма, соответствующая номиналу сданных монет, также может быть переведена на банковский счёт по желанию клиента.

Участники акции — 3 тысячи городов, сёл, деревень и посёлков

В текущем году в акции принимают участие около 15 тысяч магазинов и 4 тысячи банковских отделений по всей стране. Жители 3 тысяч городов, сёл, деревень и посёлков смогут воспользоваться возможностью обмена металлических денег на бумажные.

В ходе "Монетной недели", проходившей в апреле, население вернуло в обращение свыше 51 миллиона монет на общую сумму 242 миллиона рублей.