Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытая эпидемия: диагноз века поражает миллионы молча, превращая жизнь в отсроченный приговор
Почему Анджелина Джоли назвала США не своей страной? Откровенное признание актрисы
Тёмный морс со светлой душой: напиток, который любят и дети, и взрослые
Лотерейные билеты наступают: скоро их можно будет купить там, где меньше всего ждёшь
Деревянная мебель засияет, как новая: секретный ингредиент из кухни преобразит ваш дом
Луна и Марс ждут: НАСА объявило о наборе 10 новых астронавтов
О чём молчат кошки: питомец видит то, от чего у человека волосы встают дыбом
У соседа всё вянет, а у вас цветёт: растения, которые идеально чувствуют себя на кухне
SPF, масла и кремы: три главных правила ухода за кожей будущей мамы

Поставки под вопросом: чем обернётся для Европы и России удар по нефтепроводу Дружба

6:20
Экономика

Вопрос поставок российской нефти в Европу снова оказался в центре дискуссий. На этот раз внимание приковано к нефтепроводу "Дружба", по которому топливо поступает в Венгрию и Словакию. Евросоюз рассматривает вариант введения новых ограничительных мер, что вызвало обеспокоенность в Будапеште. Венгрия не может заблокировать торговое решение, но пытается защитить свои интересы, подчеркивая значимость энергетической стабильности страны.

Нефтепровод Дружба
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нефтепровод Дружба

"Когда речь идет о санкциях, все просто, поскольку для введения санкций требуется консенсус, частью которого мы определенно не станем. Но когда речь идет о торговых мерах, требуется квалифицированное большинство голосов. Следовательно, мы не можем накладывать вето, но мы пытаемся убедить европейских коллег не вредить нашим интересам так сильно", — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Почему Венгрия обеспокоена

Венгрия исторически сильно зависит от российских энергоресурсов. Для страны нефть и газ, поступающие по трубопроводу "Дружба", играют ключевую роль в поддержании стабильных цен и надежности поставок. Любые новые торговые ограничения могут ударить не только по экономике, но и по социальной сфере: рост цен на топливо неизбежно отразится на транспорте, промышленности и бытовых расходах.

Ситуация осложняется тем, что в отличие от санкций, где требуется согласие всех членов ЕС, для торговых мер достаточно квалифицированного большинства. Это делает Венгрию уязвимой — формально она не может остановить процесс, но старается влиять на коллег через переговоры.

Сравнение: санкции и торговые меры

Параметр Санкции ЕС Торговые меры
Требуется ли консенсус Да, все страны должны согласиться Нет, достаточно квалифицированного большинства
Возможность Венгрии наложить вето Есть Нет
Основной объект воздействия Политические и экономические сферы Поставки, квоты, цены, маршруты
Последствия для Венгрии Зависит от согласия страны Может пострадать даже без ее согласия

Советы шаг за шагом: как снизить риски для экономики

  1. Диверсификация поставок — активный поиск альтернативных источников нефти, например, через порты Хорватии или проекты с Ближним Востоком.

  2. Вложение в возобновляемую энергетику — развитие солнечных и ветровых электростанций, чтобы снизить зависимость от импортных углеводородов.

  3. Создание резервов топлива — на случай перебоев в поставках, что поможет смягчить возможные кризисы.

  4. Поддержка энергоэффективности — стимулирование населения и бизнеса к использованию технологий, снижающих расходы на электроэнергию и отопление.

  5. Развитие регионального сотрудничества — переговоры с соседними странами о совместных закупках и транзитных маршрутах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать угрозу торговых ограничений.
    → Последствие: резкий скачок цен на бензин и дизель внутри страны.
    → Альтернатива: заранее заключить договоры с альтернативными поставщиками.

  • Ошибка: ставить акцент только на нефть из России.
    → Последствие: зависимость от одного канала, риск перебоев.
    → Альтернатива: развивать инфраструктуру для импорта СПГ и участия в региональных энергетических проектах.

  • Ошибка: откладывать модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.
    → Последствие: невозможность работать с сырьем других стран.
    → Альтернатива: инвестировать в гибкие технологии переработки.

А что если…

А что если ЕС все-таки введет ограничения? Вероятно, Венгрия столкнется с ростом цен и необходимостью экстренно искать альтернативные пути. Это может стать толчком к ускоренному развитию энергетической независимости, а также к новым инвестициям в "зеленую" энергетику. Но краткосрочные последствия для бизнеса и домохозяйств окажутся весьма болезненными.

FAQ

Как выбрать стратегию в условиях неопределенности?
Венгрии важно действовать в двух направлениях: продолжать переговоры на уровне ЕС и параллельно искать альтернативные пути поставок топлива.

Сколько может стоить переход на альтернативные источники?
По оценкам экспертов, модернизация нефтеперерабатывающих мощностей и развитие возобновляемой энергетики потребуют инвестиций в миллиарды евро.

Что лучше: импорт СПГ или нефти по "Дружбе"?
Импорт СПГ более гибкий, но дороже. "Дружба" остается экономически выгодным вариантом, пока ЕС не вводит ограничений.

Мифы и правда

  • Миф: Венгрия может наложить вето на любые меры ЕС.
    Правда: в случае торговых мер право вето отсутствует.

  • Миф: альтернативные источники полностью заменят российскую нефть в короткие сроки.
    Правда: переход потребует времени и крупных инвестиций.

  • Миф: новые меры ударят только по России.
    Правда: Венгрия и Словакия также ощутят сильные последствия.

3 интересных факта

  1. Нефтепровод "Дружба" был построен еще в 1960-х и стал одним из крупнейших символов энергетического сотрудничества Европы и СССР.

  2. Венгрия импортирует около 65% своей нефти именно через этот трубопровод.

  3. В отличие от газа, нефть сложнее оперативно заменить из-за специфики перерабатывающих мощностей.

Исторический контекст

  • 1964 год — запуск нефтепровода "Дружба", соединившего СССР с Восточной Европой.

  • 2004 год — вступление Венгрии в ЕС, после чего вопросы энергетической независимости стали особенно актуальны.

  • 2022 год — начало масштабных дискуссий в ЕС о сокращении зависимости от российских углеводородов.

  • 2025 год — обсуждение новых торговых мер, которые могут изменить баланс сил внутри Евросоюза.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Наука и техника
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Популярное
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее

Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.

Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Последние материалы
Скоро будем вместе выбирать: Маргарита Симоньян раскрыла неожиданный поворот в борьбе с раком
Цветная капуста в пивном кляре звучит странно, но хрустит вкуснее картошки фри
Щи с квашеной капустой: блюдо, без которого Россия теряет вкус дома
Экс-супруг требует от Веры Полозковой 10 миллионов рублей: причина конфликта
Китайский гиперкар рвёт мировые границы: как электрокар переписал книгу рекордов
Поставки под вопросом: чем обернётся для Европы и России удар по нефтепроводу Дружба
Адиев раскрыл главный просчет Крыльев Советов в матче со Спартаком: вот что помешало победить
Непокоренные стереотипы: откройте секреты дружелюбия в недружелюбных городах Европы
Природа нашла способ обойтись без самцов: эти животные размножаются в абсолютном одиночестве
Зимы в России станут теплее, но снега будет больше: как такое возможно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.