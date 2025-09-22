Не продали мечту: как Emirates спасла программу A380, проигнорировав 747-8

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Emirates — крупнейший оператор Airbus A380 в мире, но в начале 2010-х годов авиакомпания могла пополнить свой парк и Boeing 747-8.

Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog (Веб-сайт), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Emirates Airbus A380-861 A6-EER MUC 2015 01

В условиях модели "хаба" для авиакомпании была актуальна большая вместимость для полётов по всему миру.

Авиамодель так и не подошла

В 2000-х годах в компании обсуждали возможность использования 747-8, но, в конечном счете, модель не соответствовала требованиям компании. Вместо этого Emirates начала искала самолёты с большей дальностью полёта.

В 2007 году, когда 747-8 только начинал набирать популярность, Boeing надеялась привлечь Emirates как заказчика. Были переговоры о покупке 20 самолётов на авиасалоне в Дубае, но тогда все пришли к выводу, что 747-8 не был идеальным выбором для компании.

Продолжает использовать А380

В итоге Эмирейтс не сделала заказ на 747-8, и программа самолёта так и не получила необходимой поддержки от ключевых авиакомпаний. Авиакомпания продолжает использовать свои A380 и, скорее всего, останется последним оператором этих самолётов к началу 2040 г.