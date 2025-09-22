Региональный сюрприз: кому из пенсионеров положена выплата ко Дню пожилого человека

В связи с приближающимся Днём пожилого человека, отмечаемым 1 октября, некоторые субъекты Российской Федерации предоставляют пенсионерам целевую материальную помощь.

Фото: freepik.com Пенсионеры

Финансирование из местных бюджетов

Эта инициатива реализуется региональными властями и финансируется из средств местных бюджетов. Данная выплата рассматривается как форма поддержки граждан пожилого возраста. Размер пособия и условия для его получения различаются в зависимости от конкретного региона, так как решения принимаются на уровне местных администраций. Детали о том, кто имеет право на выплату и в каком размере она предоставляется, можно найти в статье интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Регионы, где выплаты гарантированы

В 2025 году разовые выплаты запланированы в нескольких регионах России:

в Челябинской области (800 рублей, при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин);

в Приморском крае (1000 рублей);

в Ямало-Ненецком автономном округе (1100 рублей, возрастные критерии 55/60 лет);

в Ненецком автономном округе (5000 рублей для лиц до 70 лет и 16600 рублей для лиц старше 70 лет);

в Ярославской и Рязанской областях (от 700 до 1200 рублей, сумма зависит от муниципального образования).

Москва и Московская область

В Москве и Московской области специальные выплаты к этой дате не предусмотрены в связи с наличием иных мер социальной поддержки, однако ситуация не является окончательной и может измениться ближе к указанной дате, поскольку последнее слово остаётся за региональными властями.

Некоторые нюансы в получении выплаты

Выплаты ко Дню пожилого человека, как правило, доступны всем пенсионерам, проживающим на территории определенного региона. Однако, в некоторых случаях, финансовая поддержка предоставляется только отдельным категориям граждан, например, пенсионерам с небольшим доходом, одиноким пенсионерам или лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В некоторых регионах устанавливаются ограничения по возрасту для получения выплат.

Для уточнения информации о наличии выплат в вашем регионе рекомендуется обратиться в местное отделение Социального фонда или МФЦ. В большинстве регионов средства зачисляются автоматически на пенсионный счет, но в некоторых случаях необходимо подать заявление в МФЦ или орган социальной защиты. Юристы рекомендуют выяснить все нюансы до 1 октября. Как правило, выплаты производятся накануне праздника, 30 сентября, на основании данных, имеющихся в распоряжении органов социальной защиты.