Приморские HR-ы в топе: зарплаты пошли вверх, спрос тоже — что привело к росту

Аналитики фиксируют усиление интереса к узкоспециализированным HR-сервисам, охватывающим широкий спектр задач — от подготовки резюме до комплексной оценки кадровой документации.
Примечательно, что компенсационные пакеты для HR-менеджеров в Приморском крае также продемонстрировали ощутимый рост, увеличившись на 20% за последний год. Подобные тенденции были выявлены в исследовании, проведённом экспертами "Авито Услуги".
Согласно полученным данным, в летние месяцы 2025 года рекрутинг стал наиболее востребованной услугой среди предпринимателей. На долю подбора персонала пришлось 23% всех запросов на HR-услуги в Приморском крае и 25% во Владивостоке. Число специалистов, предлагающих помощь в найме сотрудников, также увеличилось на 6% по региону. Многие из них сегодня предлагают расширенный пакет услуг, включающий не только поиск, но и адаптацию новых сотрудников. Об этом сообщает vostokmedia.com.
Наиболее значительный скачок зафиксирован в сфере создания резюме. Несмотря на относительно небольшую долю в общем объёме (3%), востребованность данной услуги в Приморье взлетела на 84%, а во Владивостоке — на 82% за летний период. Специалисты отреагировали на этот повышенный спрос, увеличив свои предложения более чем в 2,5 раза.
Услуги по кадровому администрированию, включая оформление трудовых договоров, ведение кадрового документооборота и подготовку отчетности, сохранили устойчивый (2%), хотя и невысокий спрос. Количество экспертов, предоставляющих эти услуги, увеличилось на треть. На четверть расширился спектр услуг по кадровому аудиту, который предполагает всестороннюю проверку документации на соответствие законодательству.
Одновременно наблюдается рост заработной платы HR-специалистов. По информации "Авито Работы", за год зарплатные предложения для сотрудников, занимающихся подбором персонала в Приморском крае, выросли на 20%, достигнув в среднем 84 073 рублей в месяц. Лидером по увеличению зарплат стала Саратовская область, где оплата труда поднялась на 33%.
Представители HR-Tech индустрии подтверждают существующие тренды. Константин Куница, директор сервиса HRMOST, подчеркивает, что роль HR-специалиста трансформируется в сторону стратегического партнёрства с бизнесом.
Сегодня от HR ожидают не только закрытия вакансий, но анализа эффективности, внедрения систем мотивации и укрепления имиджа работодателя. Автоматизация позволяет оптимизировать время для решения этих задач. Согласно нашим данным, цифровые инструменты сокращают рутинные операции на 80%, вдвое снижают количество ошибок и время найма, а также уменьшают сопутствующие затраты на 30%. В итоге рекрутер экономит до 3,5 часов ежедневно и может закрывать в три раза больше вакансий, отмечает Константин.
Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.