Приморские HR-ы в топе: зарплаты пошли вверх, спрос тоже — что привело к росту

Аналитики фиксируют усиление интереса к узкоспециализированным HR-сервисам, охватывающим широкий спектр задач — от подготовки резюме до комплексной оценки кадровой документации.

Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собеседование

Примечательно, что компенсационные пакеты для HR-менеджеров в Приморском крае также продемонстрировали ощутимый рост, увеличившись на 20% за последний год. Подобные тенденции были выявлены в исследовании, проведённом экспертами "Авито Услуги".

Рекрутинг — востребованная услуга

Согласно полученным данным, в летние месяцы 2025 года рекрутинг стал наиболее востребованной услугой среди предпринимателей. На долю подбора персонала пришлось 23% всех запросов на HR-услуги в Приморском крае и 25% во Владивостоке. Число специалистов, предлагающих помощь в найме сотрудников, также увеличилось на 6% по региону. Многие из них сегодня предлагают расширенный пакет услуг, включающий не только поиск, но и адаптацию новых сотрудников. Об этом сообщает vostokmedia.com.

Повышенный спрос на резюме

Наиболее значительный скачок зафиксирован в сфере создания резюме. Несмотря на относительно небольшую долю в общем объёме (3%), востребованность данной услуги в Приморье взлетела на 84%, а во Владивостоке — на 82% за летний период. Специалисты отреагировали на этот повышенный спрос, увеличив свои предложения более чем в 2,5 раза.

Услуги по кадровому администрированию, включая оформление трудовых договоров, ведение кадрового документооборота и подготовку отчетности, сохранили устойчивый (2%), хотя и невысокий спрос. Количество экспертов, предоставляющих эти услуги, увеличилось на треть. На четверть расширился спектр услуг по кадровому аудиту, который предполагает всестороннюю проверку документации на соответствие законодательству.

Рост зарплаты HR-специалистов

Одновременно наблюдается рост заработной платы HR-специалистов. По информации "Авито Работы", за год зарплатные предложения для сотрудников, занимающихся подбором персонала в Приморском крае, выросли на 20%, достигнув в среднем 84 073 рублей в месяц. Лидером по увеличению зарплат стала Саратовская область, где оплата труда поднялась на 33%.

HR-специалисты и бизнес — стратегические партнёры

Представители HR-Tech индустрии подтверждают существующие тренды. Константин Куница, директор сервиса HRMOST, подчеркивает, что роль HR-специалиста трансформируется в сторону стратегического партнёрства с бизнесом.

Сегодня от HR ожидают не только закрытия вакансий, но анализа эффективности, внедрения систем мотивации и укрепления имиджа работодателя. Автоматизация позволяет оптимизировать время для решения этих задач. Согласно нашим данным, цифровые инструменты сокращают рутинные операции на 80%, вдвое снижают количество ошибок и время найма, а также уменьшают сопутствующие затраты на 30%. В итоге рекрутер экономит до 3,5 часов ежедневно и может закрывать в три раза больше вакансий, отмечает Константин.