Большой прогноз: когда ключевая ставка в России достигнет 12%

Ключевая ставка Банка России может быть снижена до 12% к лету 2026 года. Об этом с вероятностью в 80% заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.

Условия для снижения

Это станет возможным при условии дальнейшего снижения инфляции и стабильной экономической ситуации. Снижение ключевой ставки будет происходить постепенно, и его темпы будут зависеть от динамики инфляции. По прогнозам Центробанка, в 2025 году средняя ключевая ставка составит 18,8-19,6% годовых, а в 2026 году она может снизиться до 12%. К концу 2025 года ставка может упасть до 15-16%, а летом 2026 года — до 12-14%, если инфляция продолжит снижаться и экономика останется стабильной.

Действует очень осторожно

Как отметил Щербаченко в интервью NEWS.ru, Центробанк действует очень осторожно, чтобы не вызвать новый всплеск инфляционных ожиданий. Несмотря на возможные снижения, ставка останется высокой, а борьба с инфляцией ещё не завершена.

ЦБ даёт рынку ясные и сдержанные сигналы. С одной стороны, снижение ставки говорит о том, что пик инфляционного давления пройден, с другой — высокие ставки на уровне 17% и осторожная риторика показывают, что работа над инфляцией продолжается.