Беженцы, сельхозпродукция и Волынь: что не поделили Польша и Украина

Польско-украинские отношения в последние годы становятся всё более напряжёнными.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна продолжит запрещать импорт украинской сельхозпродукции после окончания соглашения Европейской комиссии 15 сентября, если это соглашение не будет продлено.
Также наплыв украинских беженцев в страну беспокоит польское общество. Многие поляки высказывают недовольство по отношению к предоставлению государственных льгот украинцам и выражают опасения по поводу их интеграции в польское общество. А спор о Волынской резне тоже никуда не ушёл.
Усугубил ситуацию своими высказываниями посол Украины в Польше Василий Боднар, который отметил вклад украинских беженцев в экономику Польши. Однако чиновник заявил, что об ассимиляции в польское общество и речи не может быть в ответ на принятие Польшей решения преподавать украинский язык в школах в случае, если попросят родители и будут найдены преподаватели для этого. На территории этой страны, по мнению посла, жители Украины находятся не по своей воле. Об этом пишет Zero Hedge.
