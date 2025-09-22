Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Беженцы, сельхозпродукция и Волынь: что не поделили Польша и Украина

Экономика

Польско-украинские отношения в последние годы становятся всё более напряжёнными.

Флаг Украины и Польши
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Украины и Польши

Запрет на импорт

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна продолжит запрещать импорт украинской сельхозпродукции после окончания соглашения Европейской комиссии 15 сентября, если это соглашение не будет продлено.

Наплыв беженцев

Также наплыв украинских беженцев в страну беспокоит польское общество. Многие поляки высказывают недовольство по отношению к предоставлению государственных льгот украинцам и выражают опасения по поводу их интеграции в польское общество. А спор о Волынской резне тоже никуда не ушёл. 

Высказывания украинского чиновника

Усугубил ситуацию своими высказываниями посол Украины в Польше Василий Боднар, который отметил вклад украинских беженцев в экономику Польши. Однако чиновник заявил, что об ассимиляции в польское общество и речи не может быть в ответ на принятие Польшей решения преподавать украинский язык в школах в случае, если попросят родители и будут найдены преподаватели для этого. На территории этой страны, по мнению посла, жители Украины находятся не по своей воле. Об этом пишет Zero Hedge.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
