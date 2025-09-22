Мясо по-индийски: объём поставок в Россию достиг рекордных показателей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно анализe, основанному на данных индийского министерства торговли и промышленности, в июле этого года Индия значительно увеличила экспорт мяса в Россию. Объём поставок вырос в 33 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Красное мясо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Только говядина

Индийские поставщики экспортируют в Россию исключительно говядину. В середине лета объём отгрузок достиг 21,2 миллиона долларов, в то время как годом ранее этот показатель составлял всего 640 тысяч долларов.

Китай также нарастил экспорт пива в Россию до рекордных значений.

За первые семь месяцев текущего года Индия экспортировала мяса на сумму 62,8 миллиона долларов, что в 2,6 раза превышает показатель предыдущего года.

Импорт в другие страны

В июле общий объем экспорта мяса из Индии составил 401 миллион долларов, против 310 миллионов долларов в предыдущем году. Крупнейшими импортерами стали Вьетнам (81 миллион долларов), Малайзия (54 миллиона долларов) и ОАЭ (37 миллионов долларов). Россия заняла седьмое место среди покупателей, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
