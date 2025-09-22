Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшее время для визита в Матеру: когда пещерный город раскрывает красоту
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Французский символ капризности, который легко освоить дома
Установить им лимит: в России предлагают пересмотреть зарплаты директоров и главврачей
Электрокар не останется без тока: эти приложения и станции зарядки спасают водителей
Долголетие дешевле, чем кажется: какая еда стоит меньше куска мяса, но прибавляет годы жизни
Парадоксальная ситуация: как меняются зарплаты в российских компаниях
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение

Иваси ускользает? Что происходит с дальневосточной сардиной

Экономика

Отраслевая наука продолжает искать скопления дальневосточной сардины (иваси), которые в этом году отсутствуют в привычных местах ловли у Южных Курил.

Миграция сардин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Миграция сардин

Поисковая экспедиция

Научно-поисковая экспедиция, организованная по заданию Росрыболовства, выяснила, что за пределами российской экономической зоны к востоку от Курильских островов есть лишь разреженные скопления мелкоразмерной сардины и скумбрии.

В середине сентября работа велась в северо-западной части Японского моря. В районе от поселка Терней до поселка Светлая были обнаружены скопления иваси.

Найдены — размер от 17 до 24 см

Участники рейса провели траление по эхозаписям, и улов на час составил 3,6 тонны — это довольно значительный показатель для научного трала. Размеры пойманной рыбы варьировались от 17 до 24 см.

Затем научное судно направилось на восток, где были обнаружены скопления дальневосточной сардины у входа в пролив Лаперуза и в самом проливе, пишет Fishnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Авто
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Популярное
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества

В низовьях Сырдарьи стартовало археологическое исследование джетыасарской культуры. Учёные изучают поселения V-IX веков, обнаруживая уникальные методы строительства.

Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Французский символ капризности, который легко освоить дома
Установить им лимит: в России предлагают пересмотреть зарплаты директоров и главврачей
Электрокар не останется без тока: эти приложения и станции зарядки спасают водителей
Долголетие дешевле, чем кажется: какая еда стоит меньше куска мяса, но прибавляет годы жизни
Парадоксальная ситуация: как меняются зарплаты в российских компаниях
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
Луна будет казаться огромной? Когда это произойдёт
Возврат налогов стал проще: запускается платформа которая сэкономит вам тысячи
Невероятная изоляция Перта: зачем его жители летают за тысячу километров к родным
Банки втихаря урезали ставки по вкладам? Сколько вы потеряли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.