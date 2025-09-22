Иваси ускользает? Что происходит с дальневосточной сардиной

Отраслевая наука продолжает искать скопления дальневосточной сардины (иваси), которые в этом году отсутствуют в привычных местах ловли у Южных Курил.
Научно-поисковая экспедиция, организованная по заданию Росрыболовства, выяснила, что за пределами российской экономической зоны к востоку от Курильских островов есть лишь разреженные скопления мелкоразмерной сардины и скумбрии.
В середине сентября работа велась в северо-западной части Японского моря. В районе от поселка Терней до поселка Светлая были обнаружены скопления иваси.
Участники рейса провели траление по эхозаписям, и улов на час составил 3,6 тонны — это довольно значительный показатель для научного трала. Размеры пойманной рыбы варьировались от 17 до 24 см.
Затем научное судно направилось на восток, где были обнаружены скопления дальневосточной сардины у входа в пролив Лаперуза и в самом проливе, пишет Fishnews.
В низовьях Сырдарьи стартовало археологическое исследование джетыасарской культуры. Учёные изучают поселения V-IX веков, обнаруживая уникальные методы строительства.