Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшее время для визита в Матеру: когда пещерный город раскрывает красоту
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Иваси ускользает? Что происходит с дальневосточной сардиной
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Французский символ капризности, который легко освоить дома
Электрокар не останется без тока: эти приложения и станции зарядки спасают водителей
Долголетие дешевле, чем кажется: какая еда стоит меньше куска мяса, но прибавляет годы жизни
Парадоксальная ситуация: как меняются зарплаты в российских компаниях
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение

Установить им лимит: в России предлагают пересмотреть зарплаты директоров и главврачей

Экономика

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" и глава думской фракции, направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение ограничить зарплаты главврачей и директоров школ — не более чем в два раза выше зарплат их сотрудников.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Управленческая надбавка

Об этом сообщает РИА Новости. В своем письме Миронов предложил установить правило, согласно которому зарплата руководителей медицинских и образовательных организаций не будет превышать среднюю зарплату по учреждению более чем на 100%. Он считает, что такая управленческая надбавка необходима для учета повышенной ответственности руководителей, но её следует привязывать к зарплате персонала.

Трения между зарплатами

Миронов также подчеркнул, что дальнейший рост зарплат руководителей должен зависеть от повышения среднего заработка коллектива, а не от увеличения личных премий. Он отметил, что сейчас часто получается наоборот: руководители получают высокие зарплаты и премии, в то время как у рядового персонала — невысокие зарплаты.

Система демотивирует

По мнению Миронова, такая система оплаты труда демотивирует обычных врачей, медсестёр и учителей, что приводит к профессиональному выгоранию и уходу из профессии. Он добавил, что из-за этого в школах, поликлиниках и больницах наблюдается острый дефицит кадров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Авто
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Популярное
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества

В низовьях Сырдарьи стартовало археологическое исследование джетыасарской культуры. Учёные изучают поселения V-IX веков, обнаруживая уникальные методы строительства.

Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Французский символ капризности, который легко освоить дома
Установить им лимит: в России предлагают пересмотреть зарплаты директоров и главврачей
Электрокар не останется без тока: эти приложения и станции зарядки спасают водителей
Долголетие дешевле, чем кажется: какая еда стоит меньше куска мяса, но прибавляет годы жизни
Парадоксальная ситуация: как меняются зарплаты в российских компаниях
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
Луна будет казаться огромной? Когда это произойдёт
Возврат налогов стал проще: запускается платформа которая сэкономит вам тысячи
Невероятная изоляция Перта: зачем его жители летают за тысячу километров к родным
Банки втихаря урезали ставки по вкладам? Сколько вы потеряли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.