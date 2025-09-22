Установить им лимит: в России предлагают пересмотреть зарплаты директоров и главврачей

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" и глава думской фракции, направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение ограничить зарплаты главврачей и директоров школ — не более чем в два раза выше зарплат их сотрудников.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Управленческая надбавка

Об этом сообщает РИА Новости. В своем письме Миронов предложил установить правило, согласно которому зарплата руководителей медицинских и образовательных организаций не будет превышать среднюю зарплату по учреждению более чем на 100%. Он считает, что такая управленческая надбавка необходима для учета повышенной ответственности руководителей, но её следует привязывать к зарплате персонала.

Трения между зарплатами

Миронов также подчеркнул, что дальнейший рост зарплат руководителей должен зависеть от повышения среднего заработка коллектива, а не от увеличения личных премий. Он отметил, что сейчас часто получается наоборот: руководители получают высокие зарплаты и премии, в то время как у рядового персонала — невысокие зарплаты.

Система демотивирует

По мнению Миронова, такая система оплаты труда демотивирует обычных врачей, медсестёр и учителей, что приводит к профессиональному выгоранию и уходу из профессии. Он добавил, что из-за этого в школах, поликлиниках и больницах наблюдается острый дефицит кадров.