Парадоксальная ситуация: как меняются зарплаты в российских компаниях

На российском рынке труда в 2025 году наблюдается интересная тенденция. С одной стороны, зарплаты сотрудников всех категорий и отраслей растут быстрее, чем производительность труда, а с другой — всё больше компаний пытаются снизить расходы на работников.

Фото: flickr.com by Mike Schmid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деньги

Такой вывод сделали аналитики консалтинговой компании Б1 по итогам исследования, в котором участвовали 243 компании, предоставившие данные по более чем тысяче предприятий, и о котором сообщил Forbes.

Снижение расходов на сотрудников

В этом году треть компаний выделила снижение расходов на сотрудников как приоритет, тогда как год назад их было только четверть. Несмотря на это, большинство работодателей также нацелены на поддержание конкурентоспособности зарплат и увеличение удовлетворенности работников. В среднем затраты на сотрудников выросли на 21% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на планы по оптимизации расходов, пересмотры зарплат всё же идут в плановом режиме. В 2024 году средний процент повышения зарплат превысил запланированные 10% на 2%, а в текущем году 90% компаний уже провели или планируют пересмотр зарплат. 82% компаний уже запланировали его и на 2026 год.

Отказ от массового повышения зарплат

Как и год назад, чаще всего проводятся ежегодные индексации зарплат, но всё больше организаций отказываются от массового повышения в пользу индивидуальных пересмотров. В некоторых компаниях средний процент пересмотра для отдельных категорий сотрудников достигает 60%.