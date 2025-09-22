ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение

Укрепление рубля, которое произошло после решения Банка России по процентной ставке и приемлемых цен на сырьё, не продлится долго.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рубль монетой

В октябре рубль снова начнёт падать, считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.

Что повлияет

Она пояснила, что решение по снижению ставки на 1 процентный пункт (вместо ожидаемых 2) поддержало рубль. Также на это повлияло восстановление экспортных поступлений из-за стабильных цен на нефть и газ, а также новых логистических цепочек.

Однако в октябре появятся негативные факторы, которые могут повлиять на экономику. Это включает в себя проблемы в экономике, рост цен, геополитическую неопределённость и традиционный осенний рост спроса на валюту со стороны импортеров. Кроме того, будет обсуждение бюджета на ближайшие три года.

Курс доллара

На фоне этих событий ожидается высокая волатильность курса, который может колебаться в диапазоне 90-105 рублей за доллар. Влияние на курс будет оказывать уровень экспортных поступлений, эффективность мер валютного регулирования ЦБ и факторы внешней политики, пишет "Прайм".