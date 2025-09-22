ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение

Укрепление рубля, которое произошло после решения Банка России по процентной ставке и приемлемых цен на сырьё, не продлится долго.
В октябре рубль снова начнёт падать, считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.
Она пояснила, что решение по снижению ставки на 1 процентный пункт (вместо ожидаемых 2) поддержало рубль. Также на это повлияло восстановление экспортных поступлений из-за стабильных цен на нефть и газ, а также новых логистических цепочек.
Однако в октябре появятся негативные факторы, которые могут повлиять на экономику. Это включает в себя проблемы в экономике, рост цен, геополитическую неопределённость и традиционный осенний рост спроса на валюту со стороны импортеров. Кроме того, будет обсуждение бюджета на ближайшие три года.
На фоне этих событий ожидается высокая волатильность курса, который может колебаться в диапазоне 90-105 рублей за доллар. Влияние на курс будет оказывать уровень экспортных поступлений, эффективность мер валютного регулирования ЦБ и факторы внешней политики, пишет "Прайм".
