Возврат налогов стал проще: запускается платформа которая сэкономит вам тысячи

22 сентября Сбербанк запускает новую платформу социальных налоговых вычетов. Это значительно упростит и автоматизирует процесс отправки необходимых документов в Федеральную налоговую службу (ФНС) как для граждан, так и для компаний.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мужчина

Упрощённый порядок вычетов

Заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов уточнил, что разработка платформы учитывает упрощённый порядок получения вычетов, установленный ФНС.

Все клиенты банка смогут воспользоваться сервисом: физические лица через приложение "Сбербанк онлайн", а компании — через интернет-банк "Сбербизнес".

Право на вычет

Налоговый вычет позволяет гражданам уменьшить размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или вернуть часть уплаченных средств. Право на этот вычет имеют все налоговые резиденты России, которые получают доход и уплачивают НДФЛ. Социальный налоговый вычет доступен тем, кто понёс расходы на лечение, обучение или физкультурные услуги, и его размер зависит от налоговой ставки и лимитов расходов в конкретном году.