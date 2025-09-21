Банки втихаря урезали ставки по вкладам? Сколько вы потеряли

На прошлой неделе более половины коммерческих банков снизили ставки по вкладам, но лишь немногие из них сообщили об этом своим клиентам. Многие банки не уведомляют о изменениях условий открыто, ограничиваясь лишь публикацией документа на своем сайте.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Некоторые учреждения при общем снижении доходностей предпочитают акцентировать внимание только на небольшом повышении ставок по одному или двум вкладам. Это делает процесс снижения ставок менее прозрачным для клиентов.

Аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко отметил, что банки в основном информируют только о повышении ставок. Более того, если одна кредитная организация объявила о снижении, это вовсе не гарантирует, что в следующий раз она поступит так же.

Из 16 банков (топ-20), которые в сентябре снизили ставки, лишь 4 разместили информацию об этом на своих сайтах в разделе новостей, помимо изменений в тарифах, пишет РГ.