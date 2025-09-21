Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Луна будет казаться огромной? Когда это произойдёт
Возврат налогов стал проще: запускается платформа которая сэкономит вам тысячи
Невероятная изоляция Перта: зачем его жители летают за тысячу километров к родным
Где 6 народов оставили свои следы? Задар -— город-музей, который больше, чем вы думаете
Не просто вкус: как любимый цвет раскрывает поколение и его ценности
Ксения Бородина удивила заявлением о третьей беременности: стоит ли верить слухам
Зачем туристы едут покорять сердце холода? Разгадана тайна якутского агротуризма
15-летний вундеркинд взорвал Netflix: как простой мальчик покорил мир кино и выиграл Эмми
Снег нагрянет раньше, чем вы думаете: сентябрь с сюрпризами от Бернварда

Банки втихаря урезали ставки по вкладам? Сколько вы потеряли

Экономика

На прошлой неделе более половины коммерческих банков снизили ставки по вкладам, но лишь немногие из них сообщили об этом своим клиентам. Многие банки не уведомляют о изменениях условий открыто, ограничиваясь лишь публикацией документа на своем сайте.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Некоторые учреждения при общем снижении доходностей предпочитают акцентировать внимание только на небольшом повышении ставок по одному или двум вкладам. Это делает процесс снижения ставок менее прозрачным для клиентов.

 Аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко отметил, что банки в основном информируют только о повышении ставок. Более того, если одна кредитная организация объявила о снижении, это вовсе не гарантирует, что в следующий раз она поступит так же.

 Из 16 банков (топ-20), которые в сентябре снизили ставки, лишь 4 разместили информацию об этом на своих сайтах в разделе новостей, помимо изменений в тарифах, пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Авто
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Наука и техника
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Популярное
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025

Джинсы этого оттенка — главный тренд осени 2025. Узнайте, как сочетать эти джинсы и создать стильный образ. Советы стилистов и модные тенденции.

Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Последние материалы
Луна будет казаться огромной? Когда это произойдёт
Возврат налогов стал проще: запускается платформа которая сэкономит вам тысячи
Невероятная изоляция Перта: зачем его жители летают за тысячу километров к родным
Банки втихаря урезали ставки по вкладам? Сколько вы потеряли
Где 6 народов оставили свои следы? Задар -— город-музей, который больше, чем вы думаете
Не просто вкус: как любимый цвет раскрывает поколение и его ценности
Ксения Бородина удивила заявлением о третьей беременности: стоит ли верить слухам
Зачем туристы едут покорять сердце холода? Разгадана тайна якутского агротуризма
15-летний вундеркинд взорвал Netflix: как простой мальчик покорил мир кино и выиграл Эмми
Снег нагрянет раньше, чем вы думаете: сентябрь с сюрпризами от Бернварда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.