Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о контуринге: скандинавский макияж — новая философия красоты
Зелёные жители требуют меню: простой трюк, чтобы комнатные растения росли как на дрожжах
Главный боксёр страны и Егор Крид: раскрыты подробности их беседы после скандала в Лужниках
Кофейный дождь для растений: щепотка гущи запускает процессы, о которых садоводы молчат
Возраст — не приговор: 3 секрета макияжа после 40, которые вернут молодость
Невероятно красивый номер, но есть один минус: Ида Галич вынесла вердикт победителю Интервидения
Неожиданный взлёт: доходы от предпринимательства в России выросли
Изумрудная гладь, розовые волны и золотые блики: самые нереальные воды планеты
Это не случайность, а стратегия: вот почему правительство намеренно тормозит экономику России

Россия не почувствует: новый пакет европейских санкций не страшен

Экономика

Европейский союз утвердил девятнадцатый по счету пакет мер, направленных против России. Введены ограничения на ввоз российского сжиженного газа (СПГ) в европейские страны, прекращение сотрудничества с российской платёжной системой "Мир", а также санкции в отношении 118 судов, идентифицированных как часть российского теневого флота.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Евро

Как это было и будет

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, ключевым элементом 19-го пакета является запрет на импорт российского СПГ, который вступит в силу с начала 2027 года. Он отметил, что это минимальная мера, которую ЕС стремился реализовать в течение нескольких месяцев.

В июне текущего года Евросоюз представил план, предусматривающий полный отказ от российских энергетических ресурсов, включая газ, нефть и ядерное топливо. Однако Венгрия и Словакия, закупающие российский трубопроводный газ, нефть и ядерное топливо, выступили против. В итоге Брюссель смог добиться одобрения наиболее простого решения — запрета на импорт СПГ, поскольку Венгрия и Словакия напрямую не закупают СПГ. Кроме того, Евросоюз оказывает на них значительное давление, ограничивая финансирование из европейских фондов.

Дополнительным фактором стало общее давление со стороны США, побуждающих Европу закупать больше американских энергоносителей. Венгрию и Словакию убедили в том, что к 2027 году в США будет введено в эксплуатацию несколько заводов по сжижению газа, что позволит избежать дефицита газа. В результате администрация Евросоюза добилась принятия этого решения.

Какое влияние это окажет на российскую экономику

По словам эксперта, нашей стране этот пакет как с гуся вода. Данные меры приняты, чтобы доказать США, что Европа старается освободить свой рынок для американских энергоресурсов. А США, увидев "старания" европейцев, возможно, и снизит высокие импортные пошлины на товары из Европы, пишет "КП".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Авто
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Популярное
Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Возраст — не приговор: 3 секрета макияжа после 40, которые вернут молодость
Невероятно красивый номер, но есть один минус: Ида Галич вынесла вердикт победителю Интервидения
Неожиданный взлёт: доходы от предпринимательства в России выросли
Изумрудная гладь, розовые волны и золотые блики: самые нереальные воды планеты
Это не случайность, а стратегия: вот почему правительство намеренно тормозит экономику России
Хотели волосы до пояса, а получили пучок соломы: простое правило всё меняет
МакSим удивила всех: она пела, а на крыше появились неожиданные танцоры — вот кто это был
Купальни богов или ловушки для смертных: секреты самых горячих озер Земли
Хотели гладкость, получили зуд: один неожиданный приём снимает кожу с крючка
Шашлык уже не тот? Вот почему упал интерес россиян к готовому блюду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.