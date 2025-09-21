Россия не почувствует: новый пакет европейских санкций не страшен

Европейский союз утвердил девятнадцатый по счету пакет мер, направленных против России. Введены ограничения на ввоз российского сжиженного газа (СПГ) в европейские страны, прекращение сотрудничества с российской платёжной системой "Мир", а также санкции в отношении 118 судов, идентифицированных как часть российского теневого флота.

Как это было и будет

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, ключевым элементом 19-го пакета является запрет на импорт российского СПГ, который вступит в силу с начала 2027 года. Он отметил, что это минимальная мера, которую ЕС стремился реализовать в течение нескольких месяцев.

В июне текущего года Евросоюз представил план, предусматривающий полный отказ от российских энергетических ресурсов, включая газ, нефть и ядерное топливо. Однако Венгрия и Словакия, закупающие российский трубопроводный газ, нефть и ядерное топливо, выступили против. В итоге Брюссель смог добиться одобрения наиболее простого решения — запрета на импорт СПГ, поскольку Венгрия и Словакия напрямую не закупают СПГ. Кроме того, Евросоюз оказывает на них значительное давление, ограничивая финансирование из европейских фондов.

Дополнительным фактором стало общее давление со стороны США, побуждающих Европу закупать больше американских энергоносителей. Венгрию и Словакию убедили в том, что к 2027 году в США будет введено в эксплуатацию несколько заводов по сжижению газа, что позволит избежать дефицита газа. В результате администрация Евросоюза добилась принятия этого решения.

Какое влияние это окажет на российскую экономику

По словам эксперта, нашей стране этот пакет как с гуся вода. Данные меры приняты, чтобы доказать США, что Европа старается освободить свой рынок для американских энергоресурсов. А США, увидев "старания" европейцев, возможно, и снизит высокие импортные пошлины на товары из Европы, пишет "КП".