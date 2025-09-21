Неожиданный взлёт: доходы от предпринимательства в России выросли

В первом полугодии россияне получили от предпринимательской деятельности 4 триллиона рублей — на 25% больше, чем в 2024 году.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двое бизнесменов жмут руки

Эти данные предоставила заместитель директора Центра развития НИУ ВШЭ Светлана Мисихина в обзоре "Доходы и расходы населения", основанном на статистике Росстата, об этом пишут Известия.

Структура доходов

В структуру доходов от собственного дела вошли поступления от самозанятых, индивидуальных предпринимателей, арендные платежи, авторские вознаграждения и бонусы для членов советов директоров. Всего за 2024 год эти доходы превысили 7 триллионов рублей.

Это один из самых быстрорастущих источников доходов: за первое полугодие россияне заработали 57 триллионов рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. При этом 36 триллионов пришли на оплату труда (+17%), почти 10 триллионов — на социальные выплаты (+15%), 5 триллионов — от собственности (+23%), а прочие поступления составили 3 триллиона.

Каковы причины такого роста

Во многом это связано с легализацией бизнеса: много бизнесменов начали выходить из тени из-за опасения налогового контроля, что должно было отразиться на официальной статистике. Также на увеличение доходов повлиял рост цен — предприниматели стали устанавливать более высокие цены за тот же объём продукции.

Не последнюю роль играют меры государственной поддержки. Сейчас открыть своё дело могут даже студенты, а для школьников имеются специальные программы субсидирования. Кроме того, государство предлагает гранты, льготные кредиты для малого бизнеса и налоговые каникулы для молодых ИП.