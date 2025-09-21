Это не случайность, а стратегия: вот почему правительство намеренно тормозит экономику России

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что российское правительство намеренно проводит политику "сдерживания" экономического развития страны, чтобы снизить потребительский спрос и "обуздать" инфляцию.

Высокая ставка — обдуманный инструмент

Он подчеркнул, что это запланированная стратегия, направленная на замедление увеличения цен и ослабление нагрузки на потребительский сектор. Силуанов акцентировал внимание на том, что замедление экономического роста обусловлено не столько внешними санкциями или ограничениями, сколько высокими процентными ставками по кредитам, что является обдуманным инструментом для достижения поставленных целей, согласно ТГ-каналу издания "Вести".

Сдержанный темп оправдан

В продолжение темы глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина пояснила, что "сдерживание" экономики не следует путать с рецессией, а следует воспринимать как переход к более сдержанным темпам экономического подъёма.