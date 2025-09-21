Шашлык уже не тот? Вот почему упал интерес россиян к готовому блюду

В текущем году отмечается снижение интереса россиян к покупке готового шашлыка.

Согласно информации от исследовательской фирмы "Нильсен", зафиксировано падение спроса почти на 12%. Неблагоприятная погода в летний период привела к сокращению пикников на природе, где традиционно готовят шашлык.

Однако спрос на сырое мясо, напротив, увеличился: жители России стали чаще приобретать мясо, предпочитая самостоятельное приготовление дома. Аналитики объясняют это стремлением сэкономить и создать более вкусные и полезные блюда.

Несмотря на уменьшение спроса на готовый шашлык, наблюдается общая позитивная динамика: потребители проявляют повышенный интерес к качественному мясу, отдавая предпочтение свежим продуктам для домашней кулинарии, согласно "Ъ".