Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невероятно красивый номер, но есть один минус: Ида Галич вынесла вердикт победителю Интервидения
Неожиданный взлёт: доходы от предпринимательства в России выросли
Изумрудная гладь, розовые волны и золотые блики: самые нереальные воды планеты
Это не случайность, а стратегия: вот почему правительство намеренно тормозит экономику России
Хотели волосы до пояса, а получили пучок соломы: простое правило всё меняет
МакSим удивила всех: она пела, а на крыше появились неожиданные танцоры — вот кто это был
Купальни богов или ловушки для смертных: секреты самых горячих озер Земли
Хотели гладкость, получили зуд: один неожиданный приём снимает кожу с крючка
Враги каждой кухни — налёт и царапины: хитрые лайфхаки вернут нержавейке сияние витрины

Шашлык уже не тот? Вот почему упал интерес россиян к готовому блюду

Экономика

В текущем году отмечается снижение интереса россиян к покупке готового шашлыка.

Шашлык из ягнёнка с настоем смородинового листа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шашлык из ягнёнка с настоем смородинового листа

Согласно информации от исследовательской фирмы "Нильсен", зафиксировано падение спроса почти на 12%. Неблагоприятная погода в летний период привела к сокращению пикников на природе, где традиционно готовят шашлык.

Однако спрос на сырое мясо, напротив, увеличился: жители России стали чаще приобретать мясо, предпочитая самостоятельное приготовление дома. Аналитики объясняют это стремлением сэкономить и создать более вкусные и полезные блюда.

Несмотря на уменьшение спроса на готовый шашлык, наблюдается общая позитивная динамика: потребители проявляют повышенный интерес к качественному мясу, отдавая предпочтение свежим продуктам для домашней кулинарии, согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Авто
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Наука и техника
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Популярное
Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Это не случайность, а стратегия: вот почему правительство намеренно тормозит экономику России
Хотели волосы до пояса, а получили пучок соломы: простое правило всё меняет
МакSим удивила всех: она пела, а на крыше появились неожиданные танцоры — вот кто это был
Купальни богов или ловушки для смертных: секреты самых горячих озер Земли
Хотели гладкость, получили зуд: один неожиданный приём снимает кожу с крючка
Шашлык уже не тот? Вот почему упал интерес россиян к готовому блюду
Гонорар взлетел в космос: Ваня Дмитриенко ошарашил новым ценником за корпоративы
Porsche ждёт финансовая буря: убытки растут, электромобили не спасают
Трёхразовое питание, но идеальная фигура: известная ведущая подкастов о любимых семейных блюдах
Скандальный момент на красной дорожке: что скрывает поцелуй Лазарева с замужней Кудрявцевой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.