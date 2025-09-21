Porsche ждёт финансовая буря: убытки растут, электромобили не спасают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Porsche совместно с материнским концерном Volkswagen AG пересмотрели свои финансовые ожидания на текущий год в сторону ухудшения.

Porsche Cayman S
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Porsche Cayman S

Снижение операционной прибыли

Причиной тому стали предполагаемые убытки в размере 1,8 миллиарда евро (или 2,2 миллиарда долларов США), которые компания понесёт из-за отсрочки запуска новых моделей электрокаров.

Теперь Porsche ожидает операционную прибыль от продаж не выше 2%, что значительно ниже предыдущего прогноза, варьировавшегося от 5% до 7% на 2025 год. Стоит отметить, что это уже четвёртое ухудшение прогнозов, озвученное автопроизводителем в течение текущего года.

Спрос на электромобили падает

Компания сообщила о смещении сроков реализации проектов по производству электромобилей. В частности, новая серия внедорожников, изначально планировавшаяся как полностью электрическая, теперь будет представлена моделями с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а также подключаемыми гибридными установками. Главным фактором, повлиявшим на данное решение, стал спрос на электромобили, оказавшийся ниже ожидаемого, пишет Bloomberg.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
