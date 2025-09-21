Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Красный фейерверк на грядке: последние томаты выстрелят спелостью перед заморозками
Никогда не будет прежним: вот что нужно вашему болоньезе для ресторанного вкуса
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Флакон вместо пластической хирургии: секретный алгоритм хранения и применения витамина С для кожи
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Хватит винить себя: психологический барьер и долги — как выбраться из замкнутого круга
Сверхзарядка мышц: как работает процесс, который долго считали спортивным мифом
Лысая дуга превращает лицо в пустыню: верните бровям жизнь без салонных процедур

Больше, чем просто самолёты: Россия создаёт авиацию от А до Я

Экономика

Генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" академик РАН Александр Иноземцев заявил, что Россия является единственной страной в мире, способной самостоятельно создавать и самолёты, и двигатели.

Самолет
Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолет

Он отметил, что другие страны, даже такие как Соединённые Штаты, нуждаются в кооперации с Европой и Японией.

"Мы это делали раньше и будем делать сейчас," — подчеркнул Иноземцев в интервью ВГТРК.

Также ранее генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха подтвердил, что военная авиация России показала себя на высоком уровне во время спецоперации, пишет "Петербургский дневник".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Домашние животные
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Домашние животные
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Популярное
Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Красный фейерверк на грядке: последние томаты выстрелят спелостью перед заморозками
Никогда не будет прежним: вот что нужно вашему болоньезе для ресторанного вкуса
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Флакон вместо пластической хирургии: секретный алгоритм хранения и применения витамина С для кожи
Больше, чем просто самолёты: Россия создаёт авиацию от А до Я
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Хватит винить себя: психологический барьер и долги — как выбраться из замкнутого круга
Сверхзарядка мышц: как работает процесс, который долго считали спортивным мифом
Лысая дуга превращает лицо в пустыню: верните бровям жизнь без салонных процедур
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.