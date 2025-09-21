Больше, чем просто самолёты: Россия создаёт авиацию от А до Я

Генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" академик РАН Александр Иноземцев заявил, что Россия является единственной страной в мире, способной самостоятельно создавать и самолёты, и двигатели.
Он отметил, что другие страны, даже такие как Соединённые Штаты, нуждаются в кооперации с Европой и Японией.
"Мы это делали раньше и будем делать сейчас," — подчеркнул Иноземцев в интервью ВГТРК.
Также ранее генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха подтвердил, что военная авиация России показала себя на высоком уровне во время спецоперации, пишет "Петербургский дневник".
