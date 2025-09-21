Неутешительный прогноз: почему экономика Германии столкнулась с серьёзными вызовами

Министр экономики Германии Катерина Райхе признала, что в стране создалась "серьёзная ситуация".

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

В интервью газете Bild она отметила, что экономика Германии с 2019 года находится в фазе отсутствия роста.

"Ситуация серьёзная. У нас сейчас три миллиона безработных," — сообщила она, добавив, что были небольшие признаки улучшения, но они объясняются увеличением экспорта в США до введения пошлин.

Кроме того, Райхе указала на высокие затраты на энергоносители и "очень-очень высокие" издержки для работодателей помимо зарплат.

Министр считает, что Германии нужна программа оздоровления экономики. Однако для реформ потребуется время. Она отметила недостаток инвестиций как "определяющий фактор на ближайшие 20 и более лет".