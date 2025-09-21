Грибной аппетит по-европейски: закупки лисичек из России значительно выросли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В июле этого года Евросоюз увеличил закупки российских лисичек на 17% по сравнению с прошлым годом.

Лисички
Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Kunze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лисички

Главным потребителем этих грибов стала Литва, как выяснило РИА Новости на основе данных Евростата.  Статистика показывает, что ЕС начал регулярно импортировать российские лисички с 2022 года, и закупки обычно происходят с июня по ноябрь. В этом году импортёры начали закупать лисички в июне, общая сумма составила 615,7 тысячи евро.

По итогам июля объём поставок вырос на 17,4% в годовом выражении и на 8,7 раза в месячном, достигнув 5,4 миллиона евро. Это стало максимальным уровнем с августа 2023 года.

Литва возглавила список стран ЕС, купив 4,5 миллиона евро лисичек. В небольших объёмах их также импортировали Германия (475,3 тысячи евро), Словения (238,9 тысячи евро), Австрия (81,8 тысячи евро) и Польша (почти 32 тысячи евро).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
