Грибной аппетит по-европейски: закупки лисичек из России значительно выросли

В июле этого года Евросоюз увеличил закупки российских лисичек на 17% по сравнению с прошлым годом.

Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Kunze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лисички

Главным потребителем этих грибов стала Литва, как выяснило РИА Новости на основе данных Евростата. Статистика показывает, что ЕС начал регулярно импортировать российские лисички с 2022 года, и закупки обычно происходят с июня по ноябрь. В этом году импортёры начали закупать лисички в июне, общая сумма составила 615,7 тысячи евро.

По итогам июля объём поставок вырос на 17,4% в годовом выражении и на 8,7 раза в месячном, достигнув 5,4 миллиона евро. Это стало максимальным уровнем с августа 2023 года.

Литва возглавила список стран ЕС, купив 4,5 миллиона евро лисичек. В небольших объёмах их также импортировали Германия (475,3 тысячи евро), Словения (238,9 тысячи евро), Австрия (81,8 тысячи евро) и Польша (почти 32 тысячи евро).