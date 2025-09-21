Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российские удобрения — спасение для индийских полей: импорт достиг пика

Экономика

В июле этого года Индия значительно увеличила импорт российских удобрений, достигнув максимальных показателей с середины 2023 года. 

Удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes
Удобрения

Больше в два раза

Согласно анализу РИА Новости, российские компании экспортировали удобрения на сумму 280,9 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Это был самый высокий уровень поставок с июня 2023 года, когда стоимость составила 282 миллиона долларов.

С начала года продажи российских удобрений в Индии увеличились на 1,4 раза по сравнению с январем-июлем прошлого года, достигнув впечатляющих 1,3 миллиарда долларов.

Основной поставщик на рынке Индии

Россия по-прежнему остаётся основным поставщиком удобрений на индийском рынке. Саудовская Аравия является ближайшим конкурентом, поставив удобрений на 885 миллионов долларов за первые семь месяцев года (в 1,4 раза больше, чем в прошлом году). Также в тройку входит Марокко, откуда импорт увеличился в 2,1 раза, составив 578 миллионов долларов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
