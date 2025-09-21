Полис по-новому: иностранцев в России ждут новые правила

Министерство здравоохранения Российской Федерации выдвигает инициативу по урегулированию прав временно работающих иностранных граждан в области обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства. В дополнение министерство предлагает наладить обмен информацией, касающейся персонифицированного учёта застрахованных лиц, между Пенсионным фондом и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Это касается граждан, временно находящихся в России, а также лиц без гражданства, которые работают в стране.

Кроме того, проект федерального закона включает в себя регулирование полномочий страховых организаций, действующих через территориальные фонды ОМС в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, пишет ТАСС.