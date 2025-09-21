Стелсфляция в действии: почему ваши покупки становятся дороже, а упаковки — меньше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил, что россияне стали жертвами двойной тактики производителей, называемой "шринкфляцией" и "скимпфляцией". Эти методы вместе создают новый феномен — "стелсфляцию".

Женщина делает покупки в интернет-магазине
Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина делает покупки в интернет-магазине

"Скимпфляция" означает, что производители заменяют дорогие ингредиенты на более дешёвые, а "шринкфляция" — это скрытое повышение цен, когда производитель уменьшает массу или объем товара, при этом цена остается прежней или немного увеличивается. "Стелсфляция", следовательно, является совокупностью этих двух тактик, пишет РИА Новости.

"Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции", — отметил Чернышов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
