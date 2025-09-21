Стелсфляция в действии: почему ваши покупки становятся дороже, а упаковки — меньше

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил, что россияне стали жертвами двойной тактики производителей, называемой "шринкфляцией" и "скимпфляцией". Эти методы вместе создают новый феномен — "стелсфляцию".

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

"Скимпфляция" означает, что производители заменяют дорогие ингредиенты на более дешёвые, а "шринкфляция" — это скрытое повышение цен, когда производитель уменьшает массу или объем товара, при этом цена остается прежней или немного увеличивается. "Стелсфляция", следовательно, является совокупностью этих двух тактик, пишет РИА Новости.

