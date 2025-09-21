Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газовые игры Азии: Австралия, Катар и Россия борются за рынок СПГ Китая
Камеры решат всё: как изменятся ваши дорожные расходы в ближайшие годы
Пенсионный план: сколько нужно зарабатывать, чтобы спокойно жить после 60
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
350 км исцеляющей ходьбы: Татарстан развивает пешеходные маршруты
Деньги не туда: Новгородские депутаты предлагают вернуть налоги самозанятых в регион
Рубль замер: названа причина его стабильности до конца месяца
Речной круиз от трёх дней за 37 тысяч: лайнер Константин Федин предлагает разнообразные маршруты
Влияние Эль-Ниньо на Индию: ливни угрожают регионам с повышенной влажностью и усиливают засуху в других

Неожиданный ход "Газпром нефти": Омский бензин покоряет Восток

Экономика

"Газпром нефть" уже начала поставки топлива с Омского НПЗ на Дальний Восток.

АЗС
Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
АЗС

Это происходит как по прямым контрактам с автозаправочными станциями (АЗС), так и по биржевым договорам. Глава компании Александр Дюков рассказал об этом журналистам на Промышленно-энергетическом форуме TNF-2025, комментируя предложение ФАС о начале таких поставок.

Он отметил, что Дальний Восток не является основным рынком для компании, так как там нет их НПЗ. Однако, несмотря на это, "Газпром нефть" активно осуществляет поставки моторного топлива из Омска как в рамках биржевых сделок, так и по прямым контрактам с розничными сетями и промышленными предприятиями, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Домашние животные
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Популярное
Сентябрьское настроение: три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Неожиданный ход "Газпром нефти": Омский бензин покоряет Восток
Газовые игры Азии: Австралия, Катар и Россия борются за рынок СПГ Китая
Камеры решат всё: как изменятся ваши дорожные расходы в ближайшие годы
Пенсионный план: сколько нужно зарабатывать, чтобы спокойно жить после 60
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
350 км исцеляющей ходьбы: Татарстан развивает пешеходные маршруты
Деньги не туда: Новгородские депутаты предлагают вернуть налоги самозанятых в регион
Рубль замер: названа причина его стабильности до конца месяца
Речной круиз от трёх дней за 37 тысяч: лайнер Константин Федин предлагает разнообразные маршруты
Влияние Эль-Ниньо на Индию: ливни угрожают регионам с повышенной влажностью и усиливают засуху в других
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.