Неожиданный ход "Газпром нефти": Омский бензин покоряет Восток

"Газпром нефть" уже начала поставки топлива с Омского НПЗ на Дальний Восток.

Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ АЗС

Это происходит как по прямым контрактам с автозаправочными станциями (АЗС), так и по биржевым договорам. Глава компании Александр Дюков рассказал об этом журналистам на Промышленно-энергетическом форуме TNF-2025, комментируя предложение ФАС о начале таких поставок.

Он отметил, что Дальний Восток не является основным рынком для компании, так как там нет их НПЗ. Однако, несмотря на это, "Газпром нефть" активно осуществляет поставки моторного топлива из Омска как в рамках биржевых сделок, так и по прямым контрактам с розничными сетями и промышленными предприятиями, пишет ТАСС.